SaskPower et SaskEnergy ont connu une solide année financière

SaskPower a produit un excellent rendement financier et opérationnel et se prépare à contribuer à la reprise économique de la Saskatchewan.

Par voie de communiqué, le ministre responsable de SaskPower, Don Morgan, rappelle que SaskPower a instauré un allègement financier pour les clients dans la semaine suivant le premier cas de COVID-19 signalé en Saskatchewan.

Par la suite, l'entreprise a continué de démontrer son engagement envers ses clients tout au long de la pandémie.

En plus des mesures directes comme le Programme d’allègement des patinoires communautaires et l’exonération des intérêts sur les factures impayées, SaskPower a contribué pour 1,8 milliard de dollars à l’économie provinciale en 2020-2021, dont 573 millions de dollars en contrats avec des fournisseurs de la Saskatchewan.

Nos résultats financiers ont été plus solides que prévu, compte tenu de la pandémie du COVID-19, et nous avons continué de réaliser des gains d’efficience à l’interne, ce qui a contribué à une troisième année consécutive sans augmentation de taux , déclare le président et chef de la direction de SaskPower, Mike Marsh.

Nous avons été en mesure de le faire tout en investissant 693 millions de dollars dans le réseau d’électricité provincial afin d’assurer la livraison d’électricité fiable, durable et rentable à nos clients , ajoute-t-il.

SaskPower déclare un bénéfice net de 160 millions de dollars en 2020-2021 . Cela représente une baisse de 45 millions de dollars par rapport à 2019-2020 . Cette diminution s’explique en partie par une baisse de 3 % de la consommation d’électricité attribuable principalement à la pandémie de COVID-19.

Le ministre responsable des sociétés d’État de la Saskatchewan, Don Morgan. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Réalisations notables de SaskPower en 2020-2021 Début de la construction de la centrale au gaz naturel de 350 mégawatts (MW)

Adhésion au Plan d’action pour les petits réacteurs modulaires du gouvernement du Canada.

Annonce du développement de l’installation d’énergie solaire Foxtail Grove de 10 MW dans le nord-est de Regina.

Annonce du premier système de stockage d’énergie par batterie de SaskPower, qui appuiera l’intégration de l’énergie renouvelable et permettra d’alimenter jusqu’à 20 000 foyers pendant une heure.

Annonce du projet pilote de compteurs intelligents résidentiels et achèvement de l’installation de plus de 38 000 compteurs intelligents pour les clients industriels et commerciaux depuis 2017

Une excellente année pour SaskEnergy

De son côté, SaskEnergy affirme avoir obtenu d’excellents résultats financiers et opérationnels en 2020-2021. La société a réussi à maintenir son taux le plus bas en plus de 20 ans. Elle affirme avoir fait un bénéfice net d’exploitation de 59 millions de dollars et un dividende de 21 millions de dollars à la Société de placements d’État (CIC).

Malgré les défis sans précédent posés par la pandémie, SaskEnergy a maintenu un niveau de service exceptionnel pour ses clients tout en offrant l’un des tarifs de service public résidentiel de gaz les plus bas au pays. Une citation de :Don Morgan, ministre responsable de SaskPower et de SaskEnergy

Au cours de l'exercice financier, SaskEnergy a aidé les propriétaires et les entreprises à remplacer leur équipement au gaz naturel vieillissant par de nouveaux modèles à haut rendement énergétique grâce à son programme de remise pour le remplacement d’équipement résidentiel, à son programme de chauffage des locaux commerciaux et de l’eau et à son programme de chaudières commerciales. Ensemble, ces programmes ont fourni plus de 1,8 million de dollars en remises pour aider les clients à réduire les coûts des services publics et les émissions de gaz à effet de serre.