La province annonce 71 nouveaux cas et 2 décès de plus au Manitoba

Le décès de deux hommes annoncé est celui d’un trentenaire de la région d’Entre-les-lacs et de l’Est dont le cas est lié avec un variant non précisé, et celui d’un quinquagénaire de Winnipeg dont le cas était lié au variant alpha (B.1.1.7).

Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 5,6 % à l’échelle provinciale et à 5,5 % pour Winnipeg.

Faits saillants 990 cas actifs

54 442 personnes guéries à ce jour

1154 décès attribuables à la COVID-19

56 586 cas ont été confirmés dans la province depuis le début de la pandémie

147 Manitobains hospitalisés

38 patients aux soins intensifs dont 33 au Manitoba et 5 en Ontario

40 patients ayant été transférés sont de retour dans un hôpital manitobain

aucun patient n’a été transféré hors province jeudi.

Depuis février 2020, 839 643 tests de dépistage ont été effectués, dont 1639 mardi. Les enquêtes sur ces cas sont en cours et le public sera informé s’il existe un risque pour la santé publique.

Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 32

Prairie Mountain : 4

Santé Sud : 12

Entre-les-Lacs et de l’Est : 19

Nord : 4

Par ailleurs, la province annonce aussi la tenue d'un vaccin-o-thon le mercredi 14 juillet. Ce jour-là, toutes les supercliniques de la province ne recevront que des personnes sans rendez-vous, dans un effort pour maintenir le rythme d'une campagne qui a jusqu'ici atteint ses objectifs en vue de la deuxième étape de la réouverture de l'économie.

La santé publique devrait faire la semaine prochaine une annonce concernant la prochaine étape vers ce retour à la normale.