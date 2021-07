75 % des Néo-Écossais ont reçu leur première dose de vaccin contre la COVID-19

Mardi, 1400 citoyens de la province ont reçu leur première dose, selon le premier ministre Iain Rankin.

De plus, 8000 militaires néo-écossais sont maintenant doublement vaccinés , a ajouté en point de presse le médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le Dr Robert Strang.

Le docteur Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse. Photo : Len Wagg / Communications Nouvelle-Écosse

Des séances de vaccination sans rendez-vous sont maintenant offertes au Centre des congrès d’Halifax pour les personnes de 50 ans et plus. Elles permettent à la population d'obtenir une première ou une deuxième dose.

Robert Strang a réitéré que l’arrêt du port du masque ainsi que plusieurs autres mesures sanitaires en place ne serait pas levé que lorsque 75 % de la population admissible à la vaccination aura reçu deux doses de vaccins.

Si nous augmentons notre taux de vaccination ce mois-ci, nous pourrons peut-être réduire certaines des mesures de santé publique et passer à la phase 5 , a-t-il toutefois ajouté.

Devancer son rendez-vous de deuxième dose

La province accélère sa campagne de vaccination, et invite les Néo-Écossais à devancer la date de leur rendez-vous pour leur deuxième dose de vaccin.

Les citoyens ayant reçu leur première dose avant le 6 juillet recevront un courriel leur proposant de devancer leur rendez-vous.

Ceux qui doivent recevoir leur première dose après le 7 juillet seront aussi invités à prendre rendez-vous dès que 28 jours se seront écoulés.

Les personnes qui n’ont pas donné d’adresse courriel lors de leur première visite pour un vaccin peuvent communiquer avec la province au 1-833-797-7772.

Ne retardez pas votre prise de rendez-vous pour la deuxième dose , demande le Dr Robert Strang.

En plus de celles offertes dans les pharmacies, des séances de vaccination au volant sont également disponibles à Dartmouth, Truro, New Glasgow et Wolfville.

Un nouveau cas en Nouvelle-Écosse

Les laboratoires de la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse ont analysé 3891 tests mardi, et une seule infection à la COVID-19 a été identifiée, dans la région sanitaire du centre et est liée à un voyage.

Le premier ministre de la province, Iain Rankin, a indiqué que ce cas, en plus des sept nouveaux cas annoncés la veille, se limite à deux grappes, l’une située à Halifax et l’autre à Glace Bay.

Ils sont connectés à des familles et il n’y a pas de propagation communautaire.

Une seule personne est hospitalisée en raison de la COVID-19 dans la province; elle se trouve aux soins intensifs.

On compte 39 cas actifs en Nouvelle-Écosse. Six personnes malades se sont rétablies dans les dernières 24 heures.