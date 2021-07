Le tourisme fait son retour dans Windsor-Essex

Alors que les cas de COVID-19 diminuent et que le taux de vaccination augmente, le voyage devient lentement plus accessible.

Des attractions clés, telles que le casino Caesars de Windsor, restent fermées. Malgré tout, des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme, indiquent que de nombreuses personnes semblent chercher à rattraper le temps perdu.

Au Wolfhead Distillery and Restaurant à Amherstburg, la foule est de retour et les invités ne sont pas tous des résidents locaux, selon Danielle Moldovan, coordinatrice du marketing et des événements.

Notre téléphone sonne toutes les trois minutes, [...] les gens veulent faire des réservations et sont très soucieux de le faire à l'avance , explique-t-elle.

C’est incroyable. Des gens veulent réserver trois ou quatre semaines à l'avance parce qu'ils veulent vraiment pouvoir sortir. Une citation de :Danielle Moldovan, coordinatrice du marketing et des événements

L’Ontario est passé le 30 juin à la deuxième phase de son déconfinement, une étape qui permet, notamment, de plus grands rassemblements.

Mme Moldovan affirme que la distillerie accueille des clients de Chatham, de Sarnia et de Toronto, et commence à voir des touristes venant d'aussi loin que l'Ouest du Canada.

De plus en plus de vols

Outre l’appétit pour les restaurants, les réservations de vols augmentent elles aussi, comme on peut le voir à l’aéroport international de Windsor, selon son PDG Mark Galvin.

Air Canada a ajouté un vol, WestJet est revenu le 26 juin, Sunwing a annoncé son retour en décembre pour son service saisonnier vers des destinations soleil , indique-t-il.

Et [mercredi], Porter a annoncé la reprise de son service en septembre et deux vols quotidiens vers Billy Bishop depuis Windsor à partir du 6 octobre. Une citation de :Mark Galvin, PDG de l’aéroport international de Windsor

L’agente de voyage de Windsor Sandra McLeod dit assister à un retour en force des compagnies de croisières et des voyagistes.

Elle affirme recevoir de nombreuses demandes de renseignements de personnes qui trépignent d’impatience même si elles sont toujours un peu inquiètes en raison de la pandémie, notamment en ce qui concerne les voyages internationaux.

Les clients s’informent. Ils peuvent voir ce qui se passe. [...] Nous prenons des réservations et nous attendons en espérant que les choses s’arrangent , précise-t-elle.

Incitation à consommer ontarien

Si certains songent déjà aux voyages internationaux, il pourrait bientôt y avoir un avantage pour ceux qui choisissent de voyager plus près de chez eux.

Comme annoncé dans le budget provincial 2020, le gouvernement veut instaurer un crédit d'impôt pour ceux qui soutiennent les opérations touristiques locales.

Un porte-parole du bureau du ministre des Finances a déclaré que des réflexions sont en cours pour déterminer quand il serait sûr et approprié de le présenter.