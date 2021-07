Un monde en ligne évolutif d'Assassin's Creed serait en préparation

Les studios d’Ubisoft Québec et d'Ubisoft Montréal planchent actuellement sur le prochain volet de la série Assassin’s Creed, dont le nom de code est Infinity. Il s’inspirerait, selon l’agence Bloomberg, du succès en ligne des jeux vidéo Fortnite et Grand Theft Auto V.

De concert, les têtes dirigeantes des studios d’Ubisoft à Montréal et à Québec ont confirmé mercredi sur leur site l’existence du projet d’envergure au nom de code Assassin’s Creed Infinity, sans toutefois fournir de détails sur son contenu actuellement en développement.

La publication fait suite à un reportage de Bloomberg publié mercredi selon lequel la série se transposerait sur une plateforme en ligne massive et évolutive aux décors multiples et à la jouabilité variable.

Un tel scénario marquerait un changement de cap important pour la série Assassin’s Creed qui, depuis une quinzaine d’années, lance tous les ans ou deux ans des aventures basées sur des époques et lieux précis, comme l’Égypte antique (Origins), la Grèce antique (Odyssey) et, plus récemment, la Norvège au temps des Vikings (Valhalla).

Chaque titre d’Assassin’s Creed est dirigé à tour de rôle par Montréal et Québec depuis quelques années, en collaboration avec des studios Ubisoft partout dans le monde.

Toutefois, on annonce plutôt cette fois-ci une collaboration interstudio entre les équipes des deux villes.

Nous croyons profondément qu’il s’agit d’une occasion pour l’une des marques les plus appréciées d’Ubisoft d’évoluer de manière plus intégrée et concertée, moins centrée sur les studios et plus axée sur le talent et la direction, qu’importe où ils se trouvent au sein du groupe. Une citation de :Ubisoft

C’est Julien Laferrière, qui travaille sur Assassin’s Creed depuis 2007, qui prendra la tête de la production d’Infinity pour les deux studios.

