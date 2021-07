Les aventures d'Amos Daragon sont de retour cet été au Centre des arts de Shawinigan

Une première mouture de ce spectacle avait été présentée à l’été 2019. Il a été remanié pour offrir une nouvelle expérience au public.

En entrevue à l’émission Toujours le matin, l’auteur et metteur en scène Bryan Perro a expliqué que les chorégraphies ont été remaniées pour offrir une prestation plus manga, avec une attitude qui se rapproche du style bande dessinée. Le spectacle est aussi plus axé sur l’art technologique , dit-il.

À écouter : Bryan Perro en entrevue à l'émission Toujours le matin

Les chorégraphies de Phénix ont été créées par Vincent Desjardins et la musique est signée Jeannot Bournival.

Bryan Perro devait présenter ce spectacle en Chine, mais les démarches sont au ralenties. Il faut que les problèmes politiques [entre le Canada et la Chine] se règlent pour que nous puissions, je pense, entamer quelque chose de plus sérieux , a-t-il résumé.