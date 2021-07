Itinérants au Motel Montcalm : encore des ajustements à faire

Lors d’un point de presse virtuel mercredi, l’organisme a confirmé que 52 personnes sont hébergées au Motel Montcalm sur une capacité totale de 67 places.

Les gens qui sont présentement au Motel Montcalm apprécient le fait d’avoir une chambre avec une porte, une salle de bain privée, et ce, même si certains sont deux par chambre. C'est une chose qu'ils n'ont pas connue à l’aréna , soutient la directrice générale du Gîte Ami de Gatineau, Lise Paradis.

Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami de Gatineau Photo : Radio-Canada

Le Gîte Ami est responsable des opérations au Motel Montcalm, consacré à des gens qui sont prêts à réintégrer la société. Des services leur sont offerts sur place pour les soutenir dans leurs démarches.

Neuf interventions policières

Selon Renée Amyot, conseillère municipale et présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé, plusieurs appels au Service de police de la Ville de Gatineau ( SPVGService de police de la Ville de Gatineau ) ont été faits en lien avec l’ouverture du refuge au Motel Montcalm, ce qui a mené à neuf interventions policières sur place.

La majeure partie des demandes au SPVGService de police de la Ville de Gatineau étaient liées à des demandes d'assistance à la personne. Il y a eu quelques cas de désordre ou de méfaits. Une citation de :Renée Amyot, conseillère municipale et présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé

Mme Amyot ajoute qu’une équipe de l’unité intervention de crise, formée d'un policier et d'un intervenant du Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l'Outaouais, fait des tournées préventives pour s'assurer que tout se déroule bien sur place.

Les responsables du Gîte Ami continuent d’apporter des correctifs pour assurer la sécurité des occupants.

Présentement, on a repéré 52 personnes pour qui c'est l’endroit qui convient le mieux. Il reste encore quelques places à combler. Une citation de :Lise Paradis, directrice générale du Gîte Ami de Gatineau

Chaque jour, des personnes viennent frapper aux portes du Gîte, ajoute Mme Paradis. On veut rappeler que le guichet d'entrée pour les différents projets de stabilisation, c'est le Gîte Ami. La personne est accueillie, il y a évaluation, et c'est là qu'on vient déterminer quel est le meilleur endroit pour elle.

Les nouveaux résidents du Motel Montcalm, situé boulevard Gréber, étaient auparavant logés à l’aréna Robert-Guertin. Le complexe, situé à Hull, avait été converti en centre d’hébergement d’urgence pour les personnes en situation d’itinérance du 20 mai 2020 au 30 juin 2021.

La création de ces logements de transition résulte d'une décision dans laquelle sont engagés plusieurs partenaires, dont le gouvernement du Québec, la Ville de Gatineau, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais et le Gîte Ami.

Il y aurait de 500 à 600 personnes itinérantes ou à risque d’itinérance à Gatineau, parmi lesquelles on compte de plus en plus de jeunes et de personnes âgées.