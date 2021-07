Marie-Josée Savard présente deux nouveaux candidats

Il s’agit respectivement d’Isabelle Roy et de Louis Martin. Mme Roy travaille comme consultante dans les domaines touristique et évènementiel. Elle était jusqu’à tout récemment directrice générale des Grands Feux Loto-Québec, poste qu’elle a occupé pendant un peu plus de deux ans.

Isabelle Roy tentera de se faire élire dans le district de Robert-Giffard, situé dans l’arrondissement Beauport. Le conseiller municipal sortant, Jérémie Ernould, a décidé de ne pas se représenter.

Lorsque j'ai appris que Jérémie ne comptait pas solliciter un nouveau mandat, j'ai été interpellée. Je me suis dit : "pourquoi pas la politique municipale?" J'ai toujours été une personne engagée et impliquée et ça me permet, justement, d'amener mon implication à un niveau supérieur , a déclaré Mme Roy en conférence de presse.

À l’écoute des citoyens

De son côté, Louis Martin briguera le poste de conseiller municipal du district Cap-Rouge–Laurentien. Le courtier immobilier et formateur est l’actuel président du conseil de quartier de Cap-Rouge.

Il se réjouit de grossir les rangs de l’équipe de Marie-Josée Savard, avec qui il a collaboré sur différents dossiers au cours des dernières années.

Ça va être très intéressant de travailler avec Marie-Josée. C'est une personne qui a de bonnes valeurs de transparence, d'écoute des citoyens et qui a vraiment un bon jugement pour les dossiers , a souligné Louis Martin.

La course se précise dans Robert-Giffard

À l’instar d’Équipe Marie-Josée Savard, la formation Démocratie Québec a également dévoilé l’identité de sa candidate dans le district Robert-Giffard. Le parti de Jean Rousseau misera sur Lyne Girard, qui a déjà été conseillère municipale aux Éboulements, dans Charlevoix.

En plus d’avoir été propriétaire et gérante de l’Auberge Maison de la Rive, à Saint-Joseph-de-la-Rive, pendant 17 ans, elle a été membre fondatrice du conseil d’administration des élues de la capitale.

Mme Girard a salué le dévouement du chef de Démocratie Québec et sa sincérité pour améliorer le sort des citoyens .