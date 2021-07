L’OSM en plein air de retour sur l’esplanade du Parc olympique en septembre

Il s’agira de la première rencontre entre le public et le nouveau directeur musical de l’OSM, Rafael Payare, qui dirigera ses musiciens et musiciennes sur l’esplanade du Parc olympique le 9 septembre prochain.

Stravinski et Tchaïkovski

On pourra y entendre L'oiseau de feu, de Stravinski, et l’ouverture de Roméo et Juliette, de Tchaïkovski, entre autres pièces.

Si le concert est gratuit, les personnes qui désirent y assister devront tout de même obtenir un droit d’accès en s’inscrivant sur le site web de l’OSM à compter du 1er septembre.

L’événement sera présenté selon les mesures sanitaires en vigueur à ce moment-là, comme le précise l’organisation dans un communiqué.

Un week-end de musique classique en août

Les Montréalais et Montréalaises auront d’autres occasions d’entendre les notes de l’OSM dans les rues de la ville.

De petits groupes d’artistes de l’orchestre donneront des prestations impromptues dans divers parcs et d’autres endroits dans la ville au cours de l’été, dans le cadre des Quartiers d’été de l’OSM.

Le week-end classique du 12 au 15 août, organisé en collaboration avec le Partenariat du Quartier des spectacles, animera aussi le centre-ville avec des performances musicales d’ensembles de musique de chambre.

Par ailleurs, l’OSM donnera également cinq concerts à l'occasion du Festival de Lanaudière, du 16 juillet au 8 août. À noter : l’ancien directeur musical de l’orchestre, le maestro Kent Nagano, y fera ses retrouvailles avec le public québécois, le 16 juillet.