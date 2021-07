COVID-19 : 7 nouveaux cas à Ottawa, 6 en Outaouais, aucun dans l'est ontarien

Le nombre de cas de COVID-19 dans la grande région de la capitale fédérale a légèrement augmenté dans les dernières 24 heures. Les autorités rapportent sept nouveaux cas à Ottawa et six en Outaouais, mais aucun dans l'est ontarien.

Le total des cas confirmés en Outaouais s’élève à 12 547 depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès demeure stable, à 215.

Selon les données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, 44 cas sont toujours considérés actifs dans la région et quatre personnes sont encore hospitalisées en raison de la COVID-19.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais indique que la couverture vaccinale pour l'Outaouais est actuellement de 66,9 %. Il reste 28 300 personnes à vacciner pour atteindre la cible de 75 % de la population vaccinée, précisent les autorités de santé locales.

Deux personnes hospitalisées à Ottawa

Du côté d’Ottawa, le nombre de cas actifs se maintient à 42, et deux personnes demeurent hospitalisées en raison de la COVID-19. Aucune d’elles n’est aux soins intensifs.

On ne déplore aucun nouveau décès dans la capitale depuis la veille. À Ottawa, 591 personnes atteintes de la COVID-19 ont perdu la vie jusqu’à présent. Au total, 27 712 personnes ont été infectées par le virus depuis plus d’un an.

Santé publique Ottawa (SPO) rapporte par ailleurs que près de la moitié des résidents de 18 ans et plus (48 %) ont reçu deux doses de vaccin, et 81 %, au moins une dose.

La Ville a d'ailleurs indiqué, dans un communiqué, que de multiples plages horaires sont disponibles dans les cliniques communautaires entre mercredi et le 20 juillet pour les résidents qui ont besoin d’une première dose ou d’une deuxième dose accélérée.

La Municipalité explique avoir augmenté sa capacité de vaccination de plus de 39 000 rendez-vous en cliniques communautaires, pour la période du 21 au 30 juillet 2021. Cette capacité sera augmentée à nouveau, au besoin, précise la Ville.

Aucun nouveau cas dans l'est ontarien

Le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) ne rapporte, quant à lui, aucun nouveau cas de COVID-19 sur son territoire.

Depuis le début de la pandémie, 4727 personnes ont été testées positives au coronavirus dans la région et 4613 sont aujourd'hui guéries.

Trois cas restent actifs dans l'est ontarien, dont deux dans les Comtés unis de Prescott et Russell, mais aucune hospitalisation n'est rapportée.