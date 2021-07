11e Gala Trille Or : un résumé de notre couverture

Consacrés à la musique francophone hors Québec, les Trille Or récompensent le meilleur de ce qui s’y fait tous les deux ans. La remise des prix a été divisée en deux soirées cette année : le Gala Industrie, présenté en mai en mode virtuel, et le Gala Trille Or, qui avait lieu le 19 juin en direct sur Unis TV. En tout, 29 prix ont salué le travail des artistes de la francophonie canadienne.

L'Ontarien Mehdi Cayenne a récolté six prix : après avoir raflé trois trophées au Gala Industrie en mai, l’auteur-compositeur-interprète a répété l’exploit au gala télévisé en recevant de l’Association des professionnels de la chanson et de la musique (APCM) les prix Export Ontario et Coup de cœur des médias, ainsi que celui du meilleur vidéoclip pour Croque-Pomme.

Boîte aux lettres des Hay Babies a été sacré album de l’Acadie de l’année. Elles ont reçu aussi le prix du meilleur enregistrement francophone de l’année et le prix du groupe de l'année à l’occasion de la première remise de prix de la musique de la côte est (ECMA), en mai. D'autres artistes acadiens ont été honorés : le prix Export Acadie a été remis à Caroline Savoie tandis que le Néo-Écossais Jacobus a reçu le Trille Or de l’artiste hip-hop de l’année.

Dans l'Ouest, Cinq Fransaskois étaient en nomination et c'est l'auteure-compositrice-interprète Anique Granger qui a remporté le prix du meilleur spectacle avec Le Ruban de la cassette, un projet en trois volets (balado, album et spectacle). La Franco-Manitobaine Rayannah a obtenu de son côté neuf nominations et remporté le trophée de meilleure artiste solo, catégorie pop, ainsi que le prix Export Ouest revenant à l'artiste s’étant le plus illustrée à l’extérieur de sa région.

Dans la catégorie découverte, cinq artistes ou duos ont été sur le radar de l’APCM : De Flore, DJ Unpier et Kenan Belzner, Les Soliloques, Mimi O’Bonsawin et Reney Ray. Parmi les cinq pièces en lice pour le Trille Or de la Chanson primée, c'est Red Flag de Marie-Clo qui a remporté la palme.