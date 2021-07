Îles-de-la-Madeleine : le site d'hébergement temporaire sera prêt d'ici quelques jours

Le site temporaire d'hébergement d'urgence aménagé avec l'aide de la Croix-Rouge canadienne sur l’archipel devrait être accessible au courant des prochains jours, et ce, jusqu’à la mi-septembre. Des représentants de l'organisation et des partenaires locaux aménagent depuis lundi cinq unités au deuxième étage de l’ancien aréna de Havre-aux-Maisons.

Les locaux jusqu’ici occupés par la Maison de la famille L’Embellie changeront de vocation pour l'été. Ils seront offerts en dernier recours aux résidents vivant les contrecoups de la pénurie de logements qui sévit sur l'archipel. Le site disposera notamment de douches et d’une cuisinette; il pourra accueillir simultanément de 15 à 20 personnes.

Voici l'une des cinq unités qui seront accessibles. Photo : Gracieuseté du Comité d’action pour le logement des Îles-de-la-Madeleine

La Croix-Rouge est arrivée aux Îles avec de l’équipement. On parle ici de lits, de literie, de matériel sanitaire, par exemple, [qu’elle va] mettre à la disposition de la Municipalité et de nos partenaires , explique le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, qui évalue les coûts de l’initiative entre 20 000 $ et 25 000 $.

Pour l'élu, ce site temporaire constituera un filet de sécurité pour les citoyens, puisqu'aucun organisme madelinot n’a pour mandat spécifique d’héberger les gens dépourvus de logis sur le territoire. Pour le moment, personne n'aurait encore, selon le premier magistrat, formulé le besoin d'y séjourner.

L'ancien aréna de Havre-aux-Maisons (archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Actuellement, il y a des familles qui sont en situation précaire au niveau du logement et qui pourraient à tout moment se retrouver à la rue. Ce n’est pas le cas encore, les gens ont tous un plan B, un plan C, un plan D. Si ces plans ne fonctionnaient plus, on pourrait prendre la relève […] , mentionne M. Lapierre, qui estime qu’il faut à tout prix éviter que des Madelinots soient laissés pour compte.

Le maire des îles, Jonathan Lapierre, estimait en mars dernier que l'archipel avait besoin d'au moins 100 logements supplémentaires pour combler ses besoins locatifs (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau – qui a initié le Comité d’action pour le logement des Îles-de-la-Madeleine afin d’accompagner les citoyens éprouvant des difficultés à se trouver un toit – croit que les cinq unités disponibles s’arrimeront aux besoins toujours à pourvoir dans la communauté. Selon ce qu’il a constaté, cinq à six foyers sont susceptibles d’y avoir recours dans les prochaines semaines.

Je ne serais pas surpris que les cinq unités qui vont être ouvertes trouvent preneur. Une citation de :Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine à l’Assemblée nationale

Le site d’hébergement temporaire sera doté de son propre comité de gestion.

Un mandat achevé

La concrétisation du site d’hébergement temporaire coïncide avec la fin du mandat du Comité d’action pour le logement des Îles-de-la-Madeleine.

Mise sur pied en mai dernier, l’instance a annoncé mercredi matin qu’elle mettait fin à ses activités, tel que prévu, après avoir trouvé des solutions concrètes pour prêter main-forte aux citoyens.

Au total, 25 ménages ont communiqué avec le comité formé de façon temporaire. De ce nombre,18 vivaient une situation plus problématique et ont donc été accompagnés dans leurs démarches. Le tiers de ces foyers ont trouvé un endroit où se loger de façon permanente.

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau (archives) Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le député Arseneau dresse un bilan très positif des activités du comité. En plus d’éviter que certains ménages ne se retrouvent à la rue, il estime qu’elles auront permis de sensibiliser la population à la problématique. De plus, les membres siégeant à ce comité ont, selon lui, pu dresser certains constats.

La situation était plus difficile qu’on le croyait. Il y avait un certain phénomène, aux Îles, de normalisation des évictions estivales. On prenait pour acquis que les gens faisaient, par choix, [une] migration vers des hébergements de fortune pendant l’été alors qu’on se rend bien compte que c’est par obligation qu’ils le font, par manque de moyens d’accès à propriété ou à un logement sur une base annuelle , explique-t-il.

Le Comité d’action pour le logement des Îles-de-la-Madeleine était formé de : Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles

Le Réseau des partenaires en développement social des Îles-de-la-Madeleine

La Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine

La Table de concertation des organismes communautaires

Le maire Lapierre rappelle quant à lui que les différents partenaires qui prenaient part au comité continueront d’aider les citoyens toujours à la recherche de solutions, mais de façon indépendante.

Le mois dernier, la Municipalité a annoncé qu’elle compte offrir des incitatifs financiers aux citoyens désirant loger un ou des travailleurs. Un règlement municipal devrait être entériné le 13 juillet prochain. Une enveloppe de 100 000 $ sera réservée à cet effet.