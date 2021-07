3 millions de dollars supplémentaires pour l’apprentissage des jeunes enfants

Le ministre de l’Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan, affirme par voie de communiqué que cet investissement améliorera le milieu d’apprentissage essentiel de la prématernelle pour près de 250 élèves supplémentaires à l’échelle de la province.

Le ministre de l'Éducation de la Saskatchewan, Dustin Duncan. (archives) Photo : La Presse canadienne / Michael Bell

Toujours selon le ministère de l’Éducation, le programme Early Learning Intensive Support de la Saskatchewan a amélioré l’apprentissage et le perfectionnement de plus de 500 enfants en âge de fréquenter la maternelle depuis qu’il a été mis à l’essai, en 2018.

Cet octroi supplémentaire s’inscrit dans le cadre de l’Entente Canada-Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Une somme bien accueillie

Selon la directrice des écoles catholiques de Regina, Joanna Landry, le programme ELIS permet de répondre plus tôt aux besoins supplémentaires des élèves, afin de bien les préparer pour leur réussite scolaire.

C’est une bénédiction de recevoir du soutien pour ces élèves avant de commencer la maternelle. Nous croyons en l’équité et en l’inclusion. Notre personnel a adopté ce programme et les élèves sont un élément important de nos communautés scolaires. Une citation de :Joanna Landry, directrice des écoles catholiques de Regina

Ce programme appuie aussi la Saskatchewan Disability Strategy en élargissant les programmes d’apprentissage pour les jeunes enfants handicapés. Il met l’accent sur les forces, les besoins et les intérêts de chaque élève et appuie leurs besoins, tout en éliminant les obstacles à l’apprentissage.

Le programme Early Learning Intensive Support (ELIS) travaille en collaboration avec la Saskatchewan Disability Strategy, afin d'aider à éliminer les obstacles d'apprentissage des enfants handicapés. Photo : iStock / FatCamera

Le programme ELIS a débuté à Regina et à Saskatoon en 2018. Il a été élargi en 2019 et en 2020 pour inclure les communautés de Prince Albert, de Moose Jaw, de Yorkton et de North Battleford.

Pour l’année scolaire 2021-2022, 23 divisions scolaires de la Saskatchewan offriront le programme ELIS. Les familles intéressées sont invitées à présenter une demande auprès de leur division scolaire locale.