Fermeture des soins intensifs à Matane : Pascal Bérubé invite le ministre de la Santé 

Lundi, le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) a d'ailleurs fermé pour l'été les lits en soins intensifs à Matane, pour concentrer les effectifs infirmiers à l'urgence de l'hôpital.

Cette fermeture s'ajoute aux ruptures fréquentes du service d'obstétrique.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, ne peut pas que gérer la pandémie, selon Pascal Bérubé. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Pascal Bérubé juge la situation assez préoccupante pour que le ministre se déplace à Matane.

S’il y a un enjeu prioritaire, c’est bien celui de la fermeture des soins intensifs à Matane, estime-t-il. Le ministre ne peut pas que gérer la pandémie et faire des relations publiques. Il doit venir là où ça compte le plus et je suis d'avis que Matane devrait être en haut de la liste.

Le ministre Dubé a brièvement répondu par le biais du réseau social Twitter. Sur le terrain, le personnel me parle des enjeux et des solutions, a-t-il écrit. Je les écoute et j’agis. Je suis très préoccupé par la fermeture des soins intensifs à Matane, comme ailleurs au Québec. J’en parle avec la PDG. En mode solutions, sans toutefois compromettre les vacances.

Radio-Canada a envoyé une demande d'information au cabinet du ministre et attend aussi la réponse.

De son côté, Québec solidaire demande également des actions concrètes de la part du gouvernement.

Dans les dernières semaines, la formation politique a pressé le gouvernement de s'attaquer aux bris de service en région, dont la longue fermeture des unités d'obstétrique au Témiscamingue et à Matane.

De nouveau, mercredi, le député solidaire d'Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, a réclamé un plan pour mettre fin aux bris de service dans les urgences du Québec.