L'assassinat du président Moïse inquiètent des Sherbrookois d'origine haïtienne

Richard Pierre-Gilles, membre de communauté haïtienne de Sherbrooke, est entré en contact mercredi matin avec des proches qui demeurent encore là-bas. C'est beaucoup d'instabilité qui s'est accentuée et même exacerbée. Il y a plusieurs choses qui se passaient et qui n'aidaient pas au climat social. Ce n'est rien pour rassurer , a-t-il raconté au micro de Par ici l'info.

Même son de cloche du côté d'Antoine Lebrun. Le jeune homme a vécu peu de temps à Haïti, mais reste bien branché sur son pays d'origine. Ça m'a saisi. Je m'attendais à tout sauf à ça, admet-t-il. C'est quand même très choquant. C'est un assassinat d'un leader!

Dans les prochains jours, les prochains mois, ça ne sera pas très beau. Ça va jouer à qui va avoir le le pouvoir. Une citation de :Antoine Lebrun

Autant Richard Pierre-Gilles qu'Antoine Lebrun soulignent que le président n'avait toutefois pas que des amis.

Le pays vit une crise politique et sociale majeure depuis plusieurs mois, et l'insécurité sociale y est amplifiée par la présence des gangs qui multiplient les enlèvements et les assassinats. Jovenel Moïse était accusé de fermer les yeux devant ces violences et de laisser la situation se gangrener.

Je ne veux pas être trop complotiste, souligne Antoine Lebrun, mais dans mon opinion, c'est une inside job. T'es le président, tu es celui qui est le plus protégé. Il se fait tirer, et sa femme est correcte? Ce ne sont pas des choses qui devraient arriver. C'est louche.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est [l'ancien] président Michel Martelly qui avait mis en place Jovenel Moïse, soutient pour sa part Richard Pierre-Gilles. Dans un de ses discours, il avait annoncé son départ pour février en 2022. Son intention était de faire des élections libres et démocratiques, sauf que les conditions n'ont jamais été là pour que ça se fasse.

Il voulait changer la constitution. C'était peut-être là le nœud qui faisait en sorte que la contestation grandissait et qui explique son assassinat. Une citation de :Richard Pierre-Gilles, membre de communauté haïtienne de Sherbrooke

Un « acte odieux », qui profitera à qui?

Le premier ministre haïtien par intérim Claude Joseph a évoqué un acte odieux, inhumain et barbare , imputant l'exécution du président de 53 ans à un groupe d'étrangers qui parlaient l'anglais et l'espagnol . Il n'a toutefois pas mentionné d'arrestation.

D'après moi, je ne pense pas que ce sont les Haïtiens qui ont fait ça, croit Antoine Lebrun. On parle que les gens qui ont tué parlent espagnol, anglais, certains disent que ce sont les Américains. Je ne veux pas embarquer là-dedans, mais... si ça sort, je ne serai vraiment pas surpris.

Richard Pierre-Gilles n'est pas retourné en Haïti depuis trois ans à cause des problèmes qui règnent Les violences sont fréquentes en Haïti, particulièrement dans la capitale de Port-au-Prince, où plusieurs quartiers sont sous le contrôle de groupes armés qui multiplient les assassinats.. Les gens ont soif de stabilité, de quelque chose qui va leur permettre de prospérer. Ça fait quelques années qu'ils souffrent. On leur souhaite que les choses se calment un peu.

Dans les prochains jours, on saura à qui ça profite. Ce que je crains le plus, c'est une guerre civile, des remous encore plus violents. La nature ayant horreur du vide, qui prendra sa place? Mon coeur bat surtout pour la population qui souffre depuis longtemps. Une citation de :Richard Pierre-Gilles

S'adressant aux Haïtiens en matinée, le premier ministre Claude Joseph a déclaré l' état de siège , octroyant du coup des pouvoirs renforcés à l'exécutif.