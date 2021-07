Le théâtre La Roulotte de retour dans les parcs et en balado

Cette année, le fameux véhicule de La Roulotte n’est pas de mise afin d’éviter d’attirer d’immenses foules dans les parcs montréalais, où cette compagnie de théâtre offre des spectacles aux enfants et à leurs parents depuis 1953.

Le rêve de Monsieur Paul – L’autre histoire de la Roulotte est une série de cinq courtes pièces solos, présentées en intégralité ou à la pièce partout à Montréal. Si la première représentation a été donnée le 5 juillet au parc Carlos-D'Alcantara, dans l’est de l’île, les autres dates ne sont que dévoilées au compte-gouttes, pour ne pas attirer les gens en masse et, donc, pour faciliter le respect des mesures sanitaires et de distanciation physique.

La Roulotte au cœur de l’histoire

Chacune des cinq courtes pièces est défendue par une comédienne ou un comédien, avec son costume et sa propre scénographie. Comme le veut la tradition, la distribution comprend des finissantes et finissants de l’École nationale de théâtre et du Conservatoire d’art dramatique de Montréal. Il s'agit cette année de Clara Prieur, de Bozidar Krčevinac, de Jeane Landry-Proulx, de Delphine Bertrand et de Fabrice Girard.

C’est vraiment le véhicule qui rend cette compagnie-là unique. Sans la roulotte, on fait quoi? Au lieu d’amener une histoire au cœur du véhicule, j’ai amené le véhicule au cœur de l’histoire , a expliqué Philippe Robert, auteur et metteur en scène de la production de cette année, à Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin.

C’est une fable inventée. Le sujet du spectacle, c’est "l’autre histoire de la roulotte". Comme si le véhicule racontait sa propre histoire, à sa manière. On retrouve des histoires qui prennent des éléments du réel, en les amenant ailleurs pour les magnifier , a-t-il ajouté.

Un balado à saveur théâtrale

En complément aux courtes pièces qui seront présentées aux quatre coins de Montréal au cours de l’été, les comédiennes et comédiens ont aussi fait l’exercice de prêter la voix de leur personnage respectif dans un balado. Renfermant au total cinq épisodes d’environ 15 minutes chacun, ce dernier permet également d'entendre la voix de Marcel Sabourin. La comédien a d’ailleurs fait partie de la première production de La Roulotte, en 1953, en étant de la distribution du classique Pierre et le loup.

L’auteur et metteur en scène Philippe Robert a souligné que lors de la création de La Roulotte, dans les années 1950, la radio connaissait un âge d’or, avec les radiothéâtres, notamment. Aujourd’hui, il remarque qu’il y a une effervescence différente, avec la multitude de balados qui existe. C’est pourquoi l’auteur a voulu faire un clin d’œil à ce média dans l’histoire du Rêve de Monsieur Paul – L’autre histoire de la Roulotte.

Au début du récit, des parents qui habitent dans un petit village en France offrent à leur petit garçon une radio pour qu’il puisse se désennuyer. À un moment donné, il joue au baseball et brise sa radio, et l’appareil se met à le mettre en contact, grâce à des ondes spéciales, avec une petite fille à Montréal, qui a aussi brisé sa radio, mais en faisant du théâtre! Les deux enfants se mettent à discuter et unissent leurs deux passions , a raconté Philippe Robert.

Avec les informations de Claudia Hébert, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin