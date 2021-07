Le CN affirme ne pas avoir déclenché le feu qui a dévasté Lytton

Selon le porte-parole du CN, Mathieu Gaudreault, la vidéo où on voit de la fumée se dégageant d’un train a plutôt été enregistrée près de Boston Bar, à 45 kilomètres plus au sud.

La compagnie n’a pas avisé le Bureau de la Sécurité des transports de l’incident, précise son porte-parole, car le train n’a pas causé l’incendie.

Le feu qui a réduit en cendres une partie du village de Lytton, à près de 300 kilomètres de Vancouver, a fait au moins deux morts. Les autorités soupçonnent qu’il est d’origine humaine et la GRC mène l'enquête aux côtés de BC Wildfire.

Pressions pour mettre fin à la circulation ferroviaire

Un chef autochtone de la région de Lytton souhaite quant à lui que les trains arrêtent de circuler dans le secteur, en raison de la menace des feux de forêt.

Selon le chef Matt Pasco, le transport ferroviaire toujours actif représente un danger pour la sécurité de ces communautés, qui peinent à se relever du dernier brasier.

Un pont ferroviaire enjambe le fleuve Fraser alors qu'un feu de forêt brûle à Lytton, en Colombie-Britannique, le vendredi 2 juillet 2021. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Matt Pasco, qui dirige le conseil de la Nation Nlaka'pamux, dont la Première Nation de Lytton est membre, juge que le passage des trains dans le secteur met en péril les communautés, situées près des voies ferrées.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, souligne de son côté que les décisions sur le transport ferroviaire sont du ressort d'Ottawa.

Il assure que la province, quant à elle, communique avec les communautés et leur apporte du soutien.

Des blessés à Lytton

Par ailleurs, la municipalité de Lytton a fait le point pour la première fois, tard mardi soir, depuis l’incendie qui a ravagé le village.

Dans un long communiqué, on y raconte le déroulement des événements, mercredi dernier, et confirme qu’en plus des deux décès rapportés, plusieurs personnes ont été blessées.

Quelques édifices ont survécu en ville, mais pratiquement toutes les maisons au centre du village ont disparu , peut-on lire. Heureusement, certaines maisons à l’est de l’autoroute ont été épargnées, mais sont présentement sans électricité, égouts ou accès à l’eau.

L'ordre d'évacuation est toujours en place à Lytton où un feu a détruit la majeure partie du village. Photo : offert par Rachael Zimmerman

Tout accès au site doit se faire sous la supervision des autorités. Les résidents de Lytton devraient pouvoir visiter le village par autocar vendredi, afin de constater de leurs propres yeux les dommages causés par le feu.

Le premier ministre John Horgan a réitéré, mardi, sa promesse de reconstruire le village tout en faisant en sorte qu’il soit mieux adapté au réchauffement climatique.