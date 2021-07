La situation épidémiologique demeure calme en Abitibi-Témiscamingue

Également, le nombre de cas actif dans la région est encore à 0.

Le Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS AT) rappelle que plus la population sera vaccinée rapidement, plus l'immunité collective sera atteinte bientôt.

Malgré que l'ensemble du Québec ait passé au palier d'alerte vert, des mesures sanitaires continuent de s'appliquer. Par exemple, pour les rassemblements à l'intérieur des domiciles, on peut réunir un maximum de 10 personnes, ou les personnes venant de trois résidences différentes.

Depuis hier, les personnes de 18 ans et plus peuvent devancer son rendez-vous pour obtenir la deuxième dose du vaccin en allant sur le site web Clic santé.

Au Québec, on recense 103 nouveaux cas de COVID-19 et d'un nouveau décès.