25 ans après sa médaille d'or, Glenroy Gilbert mènera l'équipe d'athlétisme à Tokyo

Je trouve que c'est une bonne chose qu'il soit l'entraîneur de l'équipe nationale, parce que c'est un gars à son affaire et j'ai totalement confiance en lui , confie son ancien coéquipier Bruny Surin.

Pour cette édition atypique des Jeux olympiques, l'équipe d'athlétisme sera composée de 57 athlètes qui, guidés par les conseils de Glenroy Gilbert, tenteront de se hisser sur la plus haute marche du podium.

C'est une bonne équipe résiliente formée d'athlètes qui ont passé à travers la pandémie, malgré les restrictions sur ce qui était possible de faire à l'entraînement. Ils ont fait preuve d'énormément de persévérance et on sera plus que prêt pour Tokyo , affirme M. Gilbert.

Donovan Bailey, Bruny Surin, Robert Esmie et Glenroy Gilbert célèbrent leur victoire au 4 x 100 m des Jeux olympiques d'Atlanta le 3 août 1996 (archives). Photo : La Presse canadienne / Denis Paquin

À quoi doit-on s'attendre de l'équipe d'athlétisme à Tokyo? L'entraîneur-chef de l'équipe espère mieux faire que la récolte de six médailles aux Jeux olympiques de Rio, en 2016.

On va tenter de représenter le Canada au meilleur de nos capacités, en offrant des performances dont tout le monde pourra être fier , assure-t-il

C'est l'objectif : ramener des médailles de Tokyo, obtenir des top 8 et que nos athlètes puissent battre leur record personnel. Une citation de :Glenroy Gilbert, entraîneur-chef d'Athlétisme Canada

Je vois au moins quatre médailles certainement, peut-être cinq, mais six, ça va être un peu difficile , avance pour sa part Bruny Surin, qui sera de l'aventure à titre d'analyste sur les ondes de Radio-Canada.

Une épreuve à saveur ottavienne

Parmi ces athlètes qui tenteront de goûter à la gloire olympique, l'équipe féminine du relais quatre fois 400 mètres aura à cœur de terminer sur le podium après avoir obtenu la quatrième place à Rio. Les deux seuls athlètes originaires d'Ottawa de l'équipe d'athlétisme prennent part à cette épreuve : l'expérimentée Alicia Brown, 31 ans, et la recrue Lauren Gale, 21 ans.

Lauren Gale fait également partie de l'équipe qui détient le record canadien au relais quatre fois 100 mètres chez les moins de 20 ans et les moins de 23 ans. Photo : Colorado State University

Plus jeune membre de l'équipe d'athlétisme, Lauren Gale a enregistré un temps de 51,96 secondes sur 400 mètres cette saison, établissant ainsi le troisième meilleur temps canadien sur cette distance en 2021, et un nouveau record dans l'histoire de l'Université Colorado State, où elle étudie.

Ce sera super de me mesurer à des athlètes que j'admire depuis que je suis jeune. C'est une distance sur laquelle je suis confortable, donc je suis plutôt confiante , déclare la principale intéressée, un grand sourire aux lèvres.

C'est dommage que je ne pourrai pas avoir ma famille et mes amis dans les gradins, mais ce sont quand même les Jeux olympiques. Je ne vais pas me plaindre! Une citation de :Lauren Gale, membre de l'équipe féminine du 4 x 400 mètres

Quant à l'équipe masculine du quatre fois 100 mètres, couronnée de bronze en 2016, saura-t-elle obtenir un triomphe symbolique 25 ans après celle de leur entraîneur-chef?

Malheureusement, je sais qu'il y a eu quelques blessés dans l'équipe de relais, alors j'espère que les gars vont revenir à 100 % pour Tokyo, même si le temps est un peu serré , prévient Bruny Surin.

On peut se permettre de rêver sachant qu'en 1996, l'équipe canadienne était loin d'être favorite à Atlanta.

Encore aujourd'hui, je regarde la course et j'ai encore des frissons. Ça a marqué l'histoire du sport au Canada et j'ai été privilégié d'avoir fait partie de cette équipe-là , conclut M. Surin.

Avec les informations de Rosalie Sinclair