Windsor veut faire des économies pour faire face à son déficit

L’administration municipale chargée de faire la chasse aux économiques préconisait des réductions budgétaires de l’ordre de 5 % et une hausse des taxes de 1,16 %.

Une proposition qui n’a pas été retenue par les élus qui ont choisi de limiter encore plus les dépenses de la municipalité et d'éviter toute augmentation des impôts.

Selon Fred Francis, conseiller du quartier 1, qui a déposé la motion, il est préférable de maîtriser les dépenses de la municipalité.

L'une de mes craintes est que nous continuions à accepter des augmentations, au point que le conseil ne soit plus pertinent et que les augmentations se produisent automatiquement, et que tout à coup, ces postes de dépenses non discrétionnaires deviennent de plus en plus nombreux , a-t-il expliqué pendant la réunion.

Adoptée 6 voix contre 5, la motion est loin d'avoir fait l’unanimité.

Pour le conseiller du quartier 4, Chris Holt, l’austérité budgétaire qui peut se traduire par une réduction des services municipaux est une source d’angoisse inutile pour la communauté.

Les gens stressent à l’idée de perdre leurs précieux services , a-t-il indiqué.

Aide financière supplémentaire

Réduire le déficit de la municipalité en limitant ses dépenses peut être aussi un moyen pour obtenir un appui financier de la part des gouvernements fédéral et provincial, note par ailleurs le trésorier de la ville, Joe Mancina.

Notre espoir est que les niveaux supérieurs du gouvernement reconnaissent que les municipalités auront besoin d'un certain temps pour revenir à des niveaux normalisés de budgets, et qu'il s'agira d'un financement transitoire jusqu'en 2022 et peut-être en 2023 , explique-t-il.

Pour sa part, le maire Drew Dilkens qui a voté pour la motion estime que le conseil ne devrait pas prendre de décisions difficiles en matière de restrictions budgétaires avant la présentation du budget.

La Ville a adopté son budget annuel en février sans augmentation d'impôts malgré un déficit de 38 millions de dollars. Les responsables municipaux disaient alors prévoir combler le manque à gagner lié à la COVID-19 par des financements gouvernementaux.

En mars, la Ville a indiqué qu'elle recevrait environ 19 millions de dollars de trois programmes destinés aux municipalités, dont 6,1 millions de dollars d'un fonds pour le transport en commun dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire.

Avec des informations de CBC