Vaccination sans rendez-vous seulement dans les supercliniques du Manitoba le 14 juillet

Brian Pallister veut ainsi continuer d'encourager les Manitobains à obtenir leur première et leur deuxième dose du vaccin.

Plus de 20 000 vaccins seront disponibles dans les supercliniques ce jour-là. Environ 8000 doses du vaccin de Pfizer seront réservées aux jeunes de 12 à 17 ans qui ne peuvent obtenir que ce vaccin. Toutes les supercliniques auront des doses des vaccins de Moderna et de Pfizer.

Par ailleurs, alors que plus de 75 % de la population admissible a reçu une première dose et que plus de 50 % a reçu une deuxième dose de vaccin, le premier ministre indique que de nouvelles ordonnances sanitaires devraient être annoncées la semaine prochaine, pour tenir compte de ces résultats.

Ce vaccin-o-thon du 14 juillet s’inscrit dans un effort du Manitoba qui espère maintenant atteindre ses objectifs de vaccination pour la troisième et dernière étape de la réouverture de l’économie, prévue pour la fête du travail.

Nous avons besoin que 33 000 personnes de plus reçoivent leur première dose et que 100 000 personnes de plus reçoivent leur deuxième dose pour cette troisième étape , indique le premier ministre.

Le Manitoba a fait de nombreux efforts au cours des dernières semaines pour accélérer le rythme de sa campagne de vaccination, notamment en mettant en place des cliniques sans rendez-vous, en accordant des fonds à des organismes communautaires qui l'aideront à atteindre certaines parties de la population, en allouant des fonds aux employeurs pour qu'ils permettent à leur personnel d'obtenir des rendez-vous sur leurs heures de travail ou encore en mettant sur pied une loterie.

Les bilans quotidiens récents montrent une diminution continue des nouveaux cas de COVID-19. Le nombre d'hospitalisations est aussi en diminution. Cependant, la province continue de trouver préoccupante la présence de variants, notamment du variant Delta qui a été détecté dans l'ensemble des régions sanitaires, selon la santé publique.

Détails à venir.