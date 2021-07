Une partisane du Tricolore de 91 ans prête pour le match de mercredi

Les Canadiens de Montréal ont évité l’élimination lundi soir en battant en prolongation le Lightning de Tampa Bay qui mène la série finale trois parties à une.

Mme Charlebois avoue qu'elle était nerveuse pendant le match. Elle a même fait une petite prière avant la prolongation.

Là je disais au bon Dieu : ''Faites que le Canadien gagne et ils ont gagné''. Ah là, j’étais contente , dit-elle.

Carey Price réalise un arrêt contre le Lightning de Tampa Bay. Photo : Associated Press / Gerry Broome

Carey Price, c’est mon idole. J’ai son chandail , souligne Mme Charlebois.

Les performances du Tricolore et de son joueur préféré depuis le début des séries réjouissent cette nonagénaire.

Mais d’autres joueurs des Canadiens la font également vibrer les soirs de matchs, comme le nouveau venu Cole Caufield.

Une partisane depuis les années 1940

Estelle Clarlebois a toujours été une partisane des Canadiens. À 14 ans, elle a commencé à écouter les matchs sur une petite radio à batterie, avec sa mère.

Il n’y avait pas de télévision dans ce temps-là , rappelle-t-elle. C’est ma mère qui m’a habitué à écouter le hockey.

À cette époque, il y avait six équipes, soit les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs de Toronto, les Bruins de Boston, les Red Wings de Détroit, les Rangers de New York et les Blackhawks de Chicago.

Maurice Richard (deuxième à partir de la droite) faisait partie de la sélection des étoiles de la LNH en 1948 Photo : NHL

Dans son coffre consacré aux Canadiens, Mme Charlebois, possède plusieurs cahiers dans lesquels elle note les résultats des parties qu’elle regarde à la télé.

Elle a également reçu pour Noël le troisième chandail de l’équipe, celui en bleu. Quelque peu superstitieuse, elle ne l’a porté qu’à une seule reprise.

Ben, les Canadiens ont perdu puis je ne l’ai jamais remis. dit-elle. Il est caché. Je ne le mets pas même pas avec les autres. J’ai peur qu’il touche les autres [chandails] .

Un match décisif

La cinquième rencontre de la finale de la coupe Stanley sera disputée mercredi soir en Floride. Un match qu’attendent avec impatience les partisans des Canadiens. Il faut qu’ils gagnent , assure Mme Charlebois.

Ce qu’elle souhaite par-dessus tout, c’est de voir son équipe remporter une autre coupe Stanley.

Les joueurs des Canadiens de Montréal posent pour un photographe avec la coupe Stanley, après leur victoire de 4 à 1 face aux Kings de Los Angeles à Montréal le 9 juin 1993. Photo : La Presse canadienne / FRANK GUNN

Je pourrais dire que je les ai vus gagner la vingt-cinquième [coupe Stanley]. Là après ça, je vais dire au bon Dieu : ‘Viens me chercher si tu veux, je suis prête à m’en aller là-bas’. Je vais aller trouver Maurice Richard et Elmer Lach. Je vais toutes les voir en haut d’là , conclut-elle en riant.

Elle fêtera ses 92 ans le 30 septembre, juste avant la nouvelle saison de hockey.

Avec les informations de François Vigneault