Une nouvelle vie pour le pont Prince-de-Galles au coût de 22,5 M$

La note de service, incluant les détails du financement du projet, a été présentée aux élus mercredi dans une motion mise de l’avant par le maire Jim Watson et appuyée par le conseiller Jeff Leiper.

Pour obtenir le financement, l’équipe du service de planification propose d’utiliser plus de 6 millions $ provenant des redevances d’aménagement et plus de 2,5 millions $, des réserves du transport en commun. Les conseillers ont votés en faveur de la proposition.

Par ailleurs, le conseil municipal a approuvé la proposition faite par le maire de changer le nom de la structure pour l'appeler pont Chef-William-Commanda .

Jim Watson avait annoncé l'intention de renommer la structure dans le but de rendre hommage au dirigeant algonquin.

Changement de vocation, conservation des rails

Pour pouvoir utiliser le pont construit en 1879, et inutilisé depuis 2005, un tablier devra être construit pour le transformer en sentier polyvalent. Des travaux devront aussi être effectués pour assurer l’intégrité de la structure.

La Ville d’Ottawa a acheté ce pont ferroviaire désaffecté du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) en 2005.

Dans une note destinée au conseil municipal, le personnel de la Ville confirme que le projet a été soumis au gouvernement provincial dans l’attente d’une approbation pour passer à la prochaine étape, soit l’appel d’offres.

Une barricade a été installée à l'entrée du pont Prince-de-Galles, du côté de Gatineau à la suite d'une noyade. En juin 2021, un groupe d'individus s'était aventuré sur l'ancien pont ferroviaire pour sauter à l'eau (archives). Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

Rappelons que ce projet, qui consiste à transformer le tablier de l’ancien pont ferroviaire pour en faire une voie pour les cyclistes et les piétons, est temporaire.

Le tablier sera construit par-dessus les rails en acier, ce qui permettra de les conserver pour une utilisation future de transport en commun par train , précise la note de service. La Ville envisage toujours d’utiliser le pont dans sa stratégie à long terme de transport en commun sur rail.

La Ville a vu dans ce pont l’occasion d’améliorer le transport actif entre Ottawa et Gatineau en y aménageant un sentier polyvalent qui servirait de lien interprovincial aux piétons, aux cyclistes qui se déplacent pour leur travail ou leurs loisirs, aux skieurs de fond et aux visiteurs, et ce jusqu’à ce que la structure soit de nouveau utilisée comme liaison ferroviaire , écrit dans la note de service Carina Duclos, directrice par intérim du Service de Planification, Infrastructure et développement économique de la Ville.

La Municipalité a demandé un financement fédéral dans le cadre du volet Infrastructure de transport en commun du Plan Investir dans le Canada, ce qui pourrait assurer 40 % des coûts du projet.

La Ville doit obtenir l’approbation de la Société de transport de l’Outaouais (STO) pour relier le sentier polyvalent au sentier existant de la Commission de la capitale nationale (CCN) qui longe la rivière des Outaouais à Gatineau. L’équipe collabore avec la STOSociété de transport de l'Outaouais pour obtenir ce permis , précise également la note de service.

La structure qui enjambe la rivière des Outaouais à l'ouest du centre-ville d'Ottawa a défrayé les manchettes dernièrement. À plus d'une reprise, des nageurs se sont noyés après avoir sauté du pont. Des barrières ont ensuite été installées à l'entrée et la sortie.

La Ville propose également de consacrer 1 % du coût estimatif de la réfection – soit 94 000 $ – à l’art autochtone, conformément à la Politique d’art public de la Municipalité.

Plus de détails à venir