Cinquième match : tous les billets se sont envolés pour le Palais des sports à Sherbrooke

L'engouement pour le cinquième match de la finale de la Coupe Stanley se fait ressentir à Sherbrooke. La Ville a mis en ligne 1000 billets pour permettre aux citoyens d'assister à la projection du match au Palais des sports Léopold-Drolet, et ils se sont rapidement envolés.

À 10 h, il ne restait plus qu'une dizaine de billets disponibles et quelques minutes plus tard, tous les billets avaient trouvé preneur. Une personne pouvait se procurer un maximum de quatre billets.

La Ville offrait gratuitement ces billets aux citoyens, mais amassera des fonds pour la Fondation du CHUS au cours de la soirée. Le montant amassé sera doublé par la Ville.

Aucune nourriture ou boisson ne sera offerte au cours de la soirée en raison des mesures sanitaires. Les gens sont invités à apporter leurs propres collations et boissons, alcoolisées ou non.

Cette projection s'ajoute à celle qui se déroulera sur la terrasse du Mont-Orford, en même temps que le « Mercredi cuisine de rue », ainsi qu'au parc des Braves, à Magog. Des rafraîchissements seront disponibles aux deux endroits.

Au Mont-Orford, 3500 personnes pourront assister à l'événement, mais aucune réservation n'est possible. Les gens devront porter le masque lors de leurs déplacements.

Quant à la Ville de Magog, elle déplacera son événement vers un commerce du centre-ville en cas de pluie.