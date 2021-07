La Ville de Gatineau nomme un directeur général intérimaire

Un directeur général intérimaire entre en poste dès aujourd’hui à la Ville de Gatineau. Luc Bard prend ainsi le relais de Marie-Hélène Lajoie, dont le contrat a pris fin et « pour lequel un accord commun a été conclu », précise la Ville par communiqué.

Luc Bard reste en poste jusqu’à la nomination de la prochaine personne à la direction générale. Il faudra cependant attendre après les élections municipales du 7 novembre pour connaître son identité, puisque ce sera le prochain conseil qui la désignera.

M. Bard compte 40 ans d’expérience dans le milieu municipal. Depuis octobre 2017, il occupait le poste de directeur général adjoint aux Services de proximité.

Il a également été directeur territorial du centre de services de Hull (2010-2017), en plus d’avoir été directeur et chef de division au Service des loisirs, des sports et du développement des communautés.