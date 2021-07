Anciens pensionnats pour Autochtones : nouvelles recherches près de North Battleford

Le directeur exécutif des Battleford Agency Tribal Chiefs ( BATCBATC ), Neil Sasakamoose, s’attend à ce que les fouilles radar sur les sites de ces deux anciens pensionnats pour Autochtones marquent le début d’une deuxième vague de découvertes de sépultures non marquées.

Lorsque la première recherche prendra fin à la mi-juillet, une seconde commencera près de l’ancienne Battleford Industrial School, près de North Battleford, a-t-il déclaré.

L’Église catholique romaine exploitait le pensionnat pour Autochtones Thunderchild. Photo : Radio-Canada / Archives provinciales de la Saskatchewan

Nous nous préparons au pire. Une citation de :Neil Sasakamoose, directeur exécutif des Battleford Agency Tribal Chiefs ( BATC BATC )

Cinq emplacements distincts

M. Sasakamoose a ajouté que cinq emplacements distincts ont été identifiés pour la recherche de sépultures Il y a des gens [enterrés] près de la rivière, nous a-t-on dit. Il y a des gens près de l’école. Il y a des gens à différents endroits , souligne-t-il.

Afin de mener ces recherches, des survivants maintenant âgés de plus de 80 ans, ont été consultés par le BATCBattleford Agency Tribal Chiefs . Ceux-ci se seraient fiés à leurs souvenirs. Ils ont fouillé des cartes, en plaçant un X à l’endroit où ils se souviennent avoir vu des tombes ou des enfants enterrés.

Nous avons des gens qui sont toujours en vie, qui ont déterré les tombes de certaines de ces personnes et qui nous ont dit : ''Voilà où je me souviens d’avoir été'' , explique le chef Sasakamoose.

De nombreux décès

Selon le rapport intitulé Shattering the Silence, The Hidden History of Indian Residential Schools in Saskatchewan, publié par le Département de l’éducation de l’Université de Regina, le taux de décès d’enfants autochtones, forcés à fréquenter le pensionnat pour Autochtones Thunderchild, était cinq fois plus élevé que chez les enfants non-autochtones qui fréquentaient les écoles régulières, régies par la province.

Les témoignages de certains survivants [...] indiquent que certains enfants décédés ont été enterrés dans une tombe commune sur les rives de la rivière Saskatchewan Nord et que d’autres ont été découverts lors de fouilles dans la ville même , indique le rapport.

Parmi les causes de décès, mentionnons la typhoïde, la tuberculose, la pneumonie et la jaunisse.

Il y a aussi eu des signalements d’abus.

Une fouille plus complexe

M. Sasakamoose a déclaré que la fouille de propriétés est compliquée sur les sites près des pensionnats de la région de North Battleford, parce qu’il s’agit de terres privées.

C’est vraiment difficile parce que vous ne savez pas par où commencer. Vous ne savez pas comment parler. Vous voulez avoir accès au site, mais vous ne voulez pas leur faire peur , dit-il, en faisant référence aux propriétaires de ces terres.

Ils doivent comprendre ce qu’il y a là. Il y a des enfants là-bas. Ils sont sur ces terres et ils ne sont pas très profonds. Une citation de :Neil Sasakamoose, directeur exécutif des Battleford Agency Tribal Chiefs ( BATC BATC )

Selon M. Sasakamoose, le projet de radar au sol est la partie la plus facile de tout ce processus. Les répercussions psychologiques résultant de ces découvertes seront plus éprouvantes, explique-t-il, ajoutant que les deux sites devraient être complètement fouillés d’ici la fin d’août.

Vous avez affaire à beaucoup de gens. Vous avez affaire à beaucoup de gens en colère aussi, et vous avez affaire à des relations entre l’Église et les peuples autochtones , conclut-il.

L’Église catholique romaine a exploité le pensionnat Thunderchild de 1901 à 1948 à Delmas, juste à l’extérieur de la réserve de Thunderchild. De son côté, l’Église anglicane a exploité l’école industrielle de Battleford de 1883 à 1914.

D’après les informations de Colleen Silverthorn