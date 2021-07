Des voleurs s’intéressent aux catalyseurs au Lac-Saint-Jean

La Sûreté du Québec enquête sur une dizaine de dossiers de vols de catalyseurs survenus au cours des dernières semaines, principalement dans les secteurs de Roberval et d’Alma.

Ces vols sont commis autant de jour que de nuit, selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, Hugues Beaulieu, qui lance un appel à la vigilance. Si les gens remarquent des attroupements près des voitures ou encore de la mécanique qui se fait dans des endroits un peu saugrenus, communiquez directement avec le service de police de votre région en composant le 911 , souligne-t-il.

Ça se fait très vite. Il y a des gens qui se couchent sous un véhicule, qui coupent le catalyseur. Ça prend quelques secondes. Une citation de :Hugues Beaulieu, porte-parole SQ

Le policier invite également les témoins à noter l’immatriculation du véhicule, la marque et la couleur, ainsi que les détails qui permettent d’identifier les suspects comme le sexe, l’âge approximatif ou l’habillement.

Les véhicules plus récents, les modèles utilitaires et les camionnettes sont les plus prisés des voleurs.

Les catalyseurs sont revendus sur le marché secondaire, pour la ferraille ou encore les métaux rares qu'ils contiennent.