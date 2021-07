Les pesticides bientôt bannis à Drummondville

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, espère que le règlement aura force de loi dans les plus brefs délais puisque c'est selon lui un enjeu de santé publique et environnemental important.

On ne peut pas légiférer au niveau des terres agricoles mais au niveau urbain les commerces, le privés, les applicateurs et tous ces gens bien la réglementation va suivre dans le but d'éliminer les pesticides.

Le spécialiste en gestion des espaces verts Mario Lambert, qui utilise déjà des biopesticides dans plusieurs villes du Québec où il exploite des franchises, qualifie l'initiative de légitime.

La Ville devra toutefois selon lui déployer les moyens nécessaires pour faire appliquer la nouvelle réglementation pour couper l'herbe sous le pied aux délinquants.

Va falloir resserrer les mesures de contrôle parce qu'on ne se le cachera pas, y'a des entrepreneurs qui font ça les soirs et les fins de semaines et la Ville n'est pas sur le terrain pour valider ce qui se passe faque ça amène une économie souterraine où des gens font traiter leur gazon de façon illégale!

Les pesticides sont un enjeu de santé publique et environnemental important, selon le maire de Drummondville. Photo : Getty images/iStock / Narongcp

L’expert en gestion parasitaire, Austin Leavey, soutient toutefois qu’un bannissement total est utopique, en raison de la définition trop large de pesticides.

C'est beaucoup trop large parce que pesticides inclut les rongicides, les insecticides, les herbicides, ce qu'on veut viser, mais pesticides inclut aussi les germicides et les bactéricides et autres donc c'est quelque chose qui à tout fin pratique se fera pas, il va y avoir des précision à ce niveau-là.

La Ville se veut rassurante, et précise que quiconque est aux prises avec une infestation pourra toujours obtenir un permis pour enrayer le problème. Elle promet par ailleurs de soutenir les entreprises et les intervenants visés par cette démarche au cours des prochains mois.

D’après le reportage de Jean-François Dumas