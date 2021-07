La Ville d'Ottawa lancera son propre programme de rénovation domiciliaire

Selon le personnel municipal, les bâtiments résidentiels dans la capitale fédérale génèrent plus du quart des émissions de gaz à effet de serre (GES) en chauffant les pièces et l'eau de manière inefficace.

Ottawa a déclaré une urgence climatique en 2019 et s'est fixé des objectifs plus stricts pour réduire ses émissions de GESgaz à effet de serre .

Dans le cadre du Programme de prêts pour la mise en valeur des habitations, un propriétaire d'Ottawa obtiendrait un prêt à faible taux d'intérêt de la Ville pour aider à payer les rénovations, comme le remplacement des fenêtres, l'ajout d'isolant ainsi que l'installation de pompes à chaleur et de prises pour les véhicules électriques.

Ces prêts seraient remboursés sur 20 ans sur la facture d'impôt foncier. Ils seraient de plus liés aux propriétés. Ainsi, si un propriétaire vendait sa maison, les nouveaux acquéreurs paieraient le reste du prêt tout en habitant dans une résidence plus efficace sur le plan énergétique.

Des prêts de 20 000 $

Le personnel de la Ville estime que le programme aidera à financer 600 rénovations domiciliaires à l'aide de prêts de 20 000 $ au cours des trois prochaines années.

La Municipalité vise d'abord les maisons en rangée situées près du centre-ville, ainsi que les résidences individuelles dans des quartiers tels que Beacon Hill, Carlington et Queensway Terrace-Nord.

L'organisme local à but non lucratif EnviroCentre gérera une grande partie du programme, du marketing à la formation des entrepreneurs, en passant par la documentation et les rapports sur son bon fonctionnement.

La Ville dispose d'un peu plus de 16 millions de dollars pour ce programme, par le biais d'une subvention et d'un prêt sans intérêt de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ainsi que d'un prêt de la coopérative de crédit VanCity.

Cette annonce fait suite à un engagement du gouvernement fédéral en mai dernier pour son propre programme de rénovation domiciliaire.

D’après les informations de Kate Porter