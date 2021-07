Tournage d'un documentaire estrien sur l'aide sociale

« Au Québec, être sur l'aide sociale, c'est mal vu », affirme le réalisateur sherbrookois Jean-Sébastien Dutil, qui planche sur un projet de documentaire depuis un an, en compagnie du scénariste Jean-François Vachon et de la productrice Sylvie Krasker. Celle-ci a d'ailleurs été rapidement séduite par leur proposition. « Car elle était réfléchie et il y avait une profondeur de propos. J’ai vu qu’ils possédaient la rigueur et les compétences pour le mener à terme. »