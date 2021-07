Une cycliste de Vernon devient la première femme à remporter Race Across America

Une Canadienne de 52 ans de Vernon en Colombie-Britannique est devenue la première femme à remporter la Race Across America, l'une des courses les plus exigeantes du cyclisme d'endurance du monde.

Leah Goldstein a franchi la ligne d'arrivée le 26 juin, après avoir parcouru 4800 kilomètres en traversant 12 États en 11 jours, 3 heures et 3 minutes, devançant son plus proche concurrent, l'américain Erik Newsholme, de 17 heures.

Le tracé de la Race Across America s'étire d'un océan à l'autre, de la Californie au Maryland.

Il s'agit d'une des plus longues courses d'endurance au monde et de la plus vieille course cycliste d'ultrafond. Les coureurs peuvent s'inscrire en solitaire ou par équipes en relais.

Pour décrocher ce titre, Leah Goldstein a enduré une vague de chaleur qui a assommé la plupart de ses concurrents, surmonté des hallucinations terrifiantes et s'est remise sur pied après s'être effondrée d'épuisement.

Honnêtement, de toutes les courses que j'ai faites - et j'ai fait beaucoup de courses dans ma vie - c'était de loin la plus difficile et la plus éprouvante. Une citation de :Leah Goldstein, vainqueure, Race Across America 2021

Seuls trois concurrents ont réussi à terminer la course cette année. De nombreux cyclistes ont abandonné à cause de la chaleur. Le mercure est demeuré entre 35 °C et 49 °C pour la majeure partie de la course.

C'est indescriptible, ce genre de chaleur et à quel point c'était difficile. Je me souviens que c'était descendu à 30 et j'ai dit : "Woo-hoo! C'est sympa et frais maintenant" , raconte-t-elle.

Au départ à Oceanside, en Californie, Mme Goldstein a roulé pendant 40 heures sans dormir. Elle s'est ensuite reposée 3 heures par jour, puis seulement 90 minutes toutes les 24 heures. Un rythme effréné qui la fait puiser dans ses ressources jusqu’à en halluciner.

C'est de l'ultra-course pour vous. Je veux dire, c'est l'une des capacités que vous devez avoir, c'est de fonctionner avec très peu de sommeil , a-t-elle déclaré.

Halluciner n'est pas le plus risquée, dit-elle. C'est s'endormir au guidon. À un moment donné, je roulais et je ne savais pas ce que je faisais, a-t-elle expliqué. Cela devient donc assez dangereux. Je ne savais pas où j'étais, pourquoi j'étais sur mon vélo.

Leah Goldstein raconte qu'il s'en est fallu de peut pour qu'elle ne termine pas la course.

Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais mille mètres avant l'arrivée, je me suis effondrée, a-t-elle déclaré. Tout s'est engourdi. Je suis tombé sur l'herbe. [...] je ne pouvais pas bouger mes jambes, mes bras.

Avec l'aide de son équipe de soutien, elle s'est relevée, a enfilé des souliers de course et a poussé son vélo sur les derniers mètres, s'installant en selle juste à temps pour descendre une colline et franchir la ligne d'arrivée à Annapolis, dans le Maryland.

En franchissant la ligne d’arrivée, elle a souhaité rendre hommage à son équipe : Sans une équipe géniale, vous n'irez nulle part , a-t-elle déclaré.

Avec les informations de Sheena Goodyear et de Chris Harbord