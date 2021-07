Pas de vols internationaux à Trois-Rivières, assure le maire

On ne va pas faire des charters vers le sud , a affirmé Jean Lamarche en réponse aux journalistes avant la séance du conseil municipal. Il a dit comprendre les citoyens inquiets, mais insiste sur la nécessité d’effectuer les travaux.

L’indice de vétusté qui est de 47,5 % en fait la bâtisse la plus vétuste de notre parc immobilier , a ajouté le maire. Jean Lamarche assure qu’une certification sera obtenue pour réduire au maximum les émissions de gaz à effets de serre en lien avec l’aéroport. De plus, il affirme que la nouvelle structure sera carboneutre.

Lors du vote, des conseillers municipaux ont joint leurs voix aux inquiétudes des citoyens. Le conseiller Pierre-Luc Fortin a réclamé que le plan directeur préparé soit présenté aux élus. De son côté, Claude Ferron a souligné la contradiction entre la déclaration de l’urgence climatique et l’augmentation du trafic aérien.

Mariannick Mercure, qui a demandé le vote, a souligné le fait que l’adoption du plan directeur en environnement a été repoussée après les discussions sur le budget. On fait le choix à mon sens d’avoir plus de pain et de jeux, plus de développement économique à court terme , a-t-elle déclaré en faisant référence au développement des entreprises de pâtes et papiers dans les années 1990.