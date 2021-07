L’échangeur Darche sera remplacé 

Les ingénieurs du MTQministère des Transports du Québec avaient en effet besoin du consentement des élus sherbrookois pour pouvoir réduire la vitesse de la rue King Ouest de 70 à 50 km/h entre les rues J.-A.-Bombardier, Sauvé et Comtois.

Les bretelles actuelles de l’autoroute 410 pourraient également être remplacées par des intersections et des feux de circulation, puisque beaucoup d’accidents surviennent sur ces bretelles et sur les tronçons d’autoroute qui y sont liés.

Les ingénieurs du ministère veulent aussi améliorer le transport actif sur l’échangeur, car il est présentement difficile d’y circuler à pied ou à vélo.

Le ministère est actuellement en pleine préparation du projet. Dans le but de lui permettre d’avancer dans sa réflexion, il a soumis un certain nombre de propositions à la Ville, qui devait se prononcer dessus , explique Nomba Danielle, porte-parole du MTQministère des Transports du Québec en Estrie.

Parmi les éléments soumis à la Ville, il y a la signalisation, la réduction de vitesse, il y a même la configuration des bretelles d’accès et de sortie à l’autoroute 410. Une citation de :Nomba Danielle, porte-parole du MTQ en Estrie

Casse-tête à Rock Forest

Les résidents de Rock Forest risquent d’être isolés pendant les travaux. La conseillère municipale du district, Annie Godbout, souhaite ainsi que le prolongement du boulevard René-Levesque jusqu’au boulevard Bourque soit terminé avant ce chantier majeur.

Si on n’a pas terminé les travaux sur René-Levesque, pour moi c’est embêtant, parce que tant que ce n’est pas terminé, il y a toujours de bons risques de congestion, et c’est ça qu’on veut éviter. On a planifié le boulevard René-Levesque pour une certaine capacité, mais il faut qu’il soit terminé pour s’assurer qu’il y ait le moins de congestion possible , souligne-t-elle.

Les travaux de l'échangeur Darche seront totalement effectués aux frais du MTQministère des Transports du Québec et devraient coûter plusieurs dizaines de millions de dollars.

Avec les informations de Jean Arel