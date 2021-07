Projet de porcherie : Maricourt mise en demeure par le promoteur

Avec ce projet, Gestion Isadan inc. prévoit l’engraissement de 3996 porcs, soit 4 de moins que la limite de 4000 qui aurait enclenché automatiquement un processus d’évaluation par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). Plusieurs citoyens s’opposent fermement à l’implantation de cette porcherie.

Il [le promoteur] demande qu’on procède comme le veut le ministère, qu’on fasse une résolution acceptant la construction de la porcherie, de donner un permis de construction, avec certaines atténuations : des demandes pour réduire les odeurs, du boisé à l’entour de la fausse, s’assurer que des économiseurs d’eau soient utilisés pour ne pas prendre trop d’eau , explique M. Ledoux.

Il ajoute que le promoteur exige que le permis de construction soit livré le plus rapidement possible , sans quoi il pourrait poursuivre la municipalité.

Rappelons que le 28 juin, les élus devaient identifier les modalités liées à l’émission de ce permis. Ces décisions avaient cependant été repoussées au 13 juillet, afin d'avoir le temps de mieux consulter un comité de citoyens sur ces mesures.

On va voir ensemble s’il y a des choses qu’on peut ajouter et qui sont raisonnables. On va présenter ça au conseil du 13 juillet, et je pense que si ça passe là, on n’aura pas de poursuite. Une citation de :Robert Ledoux, maire de Maricourt

Robert Ledoux souligne cependant que le promoteur a suivi toutes les règles dans le cadre de ses démarches. Le promoteur avait un terrain dans la municipalité de Maricourt. Il est déjà producteur de porc à Saint-Valérien. Il a demandé au ministère ce qu’il fallait faire pour implanter une porcherie à Maricourt, et il a dit "ça prend ça, ça, ça". Il a rempli toutes les conditions, et est dans toutes les limites qu’il faut.

Le maire espère maintenant que les citoyens seront mieux consultés si d’autres projets similaires veulent voir le jour sur le territoire. On ne peut plus dire non, ça nous arrive et on est comme pris pour l’accepter, le ministère l’a accepté. La municipalité, on ne peut pas se mettre contre ça. On veut que ça change dans le futur, qu’on soit vraiment consultés avant qu’il arrive d’autres porcheries. Mais dans le cas présent, il est trop tard pour ça.

Il suggère aux citoyens qui s’opposent au projet de contacter leurs élus provinciaux.

C’est le ministère de l’Environnement qui va pouvoir faire des changements, pas la municipalité de Maricourt. Une citation de :Robert Ledoux, maire de Maricourt

Un moyen de faire taire l’opposition

Pierre Avignon est résident de Melbourne, une communauté voisine de Maricourt. Il est porte-parole du regroupement citoyen Vers un Val Vert, qui s’oppose au projet de porcherie. Selon lui, la mise en demeure du promoteur représente une atteinte au processus démocratique.

Je pense que quelque part, ça montre un peu la vraie nature des entreprises auxquelles on a à faire face : une entreprise privée, qui cherche à faire du profit. Elle parle d’acceptabilité sociale, mais l’acceptabilité sociale, c’est la recherche du consensus , croit-il.

Là, il fait une mise en demeure alors que la municipalité n’a même pas évoqué la possibilité de refuser le permis de construction. Tout ce qui s’est passé la dernière fois [le 28 juin] est de créer un comité citoyen pour discuter, d’ici le prochain conseil municipal, des modalités d’acceptation de ce permis de construction. Quelque part, on peut voir ça un peu comme une menace, un moyen de faire taire l’opposition citoyenne , déplore-t-il.

Ce serait la moindre des choses que cette entreprise privée accepte de parler avec les citoyens, mais aussi respecte l’institution publique qu’est un conseil municipal. Une citation de :Pierre Avignon, porte-parole du regroupement citoyen Vers un Val Vert

Il reconnaît, comme le maire, que le promoteur a suivi les règles en vigueur.

C’est sûr qu’il est dans son droit. La question c’est, ce qui est légal n’est pas forcément légitime. Nous, ce qu’on considère, c’est que le projet n’est pas légitime ni en terme démocratique ni en terme environnemental , soutient-il. M. Avignon craint notamment les effets du phosphore, retrouvé dans le lisier de porc, s'il finit dans les cours d’eau de la MRC.

Il indique que son regroupement prévoit écrire, dans les prochains mois, un mémoire pour proposer des changements dans le processus de consultation citoyenne.