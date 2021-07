Kuessipan sort dans plusieurs pays européens

Le long métrage scénarisé par Myriam Verreault et Naomi Fontaine sera projeté dans les salles de cinéma des villes de Paris, Avignon, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Orléans, Strasbourg, Toulouse. Il est également dans les salles belges et suisses francophones.

Le film sort en Suisse allemande le 12 août et aux Pays-Bas le 23 septembre. Il est aussi sorti virtuellement aux États-Unis le 26 mars dernier.

Inspiré de l'œuvre de Naomi Fontaine, le film a été tourné dans la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam ainsi qu'à Sept-Îles. Le film met en vedette des actrices et acteurs non professionnels. Les rôles principaux sont tenus par deux jeunes de Uashat, Sharon Fontaine-Ishpatao et Yamie Grégoire. La distribution comprend également Étienne Galloy, Cédrick Ambroise, Caroline Vachon, Mike Innu Papu McKenzie, Douglas Grégoire, Anniss Desterres et Brigitte Poupart.

Depuis sa sortie, à l’automne 2019, le film n’a cessé de récolter les honneurs au Canada comme à l’international. Il s’est entre autres vu remettre le prix du meilleur film au Festival de cinéma de la Ville de Québec ainsi que le Grand Prix du 40e Festival d’Amiens et le Grand Prix du Festival de Kiev.