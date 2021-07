Une preuve de vaccination ou un test rapide pour entrer à Nashville North au Stampede

Il faudra une preuve de vaccination ou subir un test de dépistage rapide de la COVID-19 pour pouvoir entrer dans la tente de concerts Nashville North, mais pas ailleurs sur le site du Stampede.

Le vice-président et responsable des opérations du Stampede Jim Laurendeau. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Nous demanderons aux invités de présenter une preuve de vaccination ou de passer un test rapide qui sera gratuit pour entrer à Nashville North , a déclaré le vice-président et responsable des opérations du Stampede Jim Laurendeau. Ce sera unique parmi les salles de concert de Calgary et offrira un haut niveau de sécurité à nos invités.

Les visiteurs devront prouver qu’ils ont reçu au moins une dose de vaccin il y a un minimum de deux semaines ou ils devront passer un test rapide gratuit. Ils pourront présenter une photo ou une copie de leur preuve de vaccination ou utiliser l’application MyHealth App.

Les amateurs de musique et les danseurs remplaceront bientôt les tables de pique-nique sous la tente Nashville North. Plusieurs concerts auront pendant le Stampede. Photo : Radio-Canada

La tente, une des activités les plus populaires du Stampede, sera ouverte sur les côtés ce qui devrait permettre une meilleure ventilation, mais sa capacité ne sera pas restreinte et des milliers de fêtards pourront s'y rassembler et danser.

Le médecin Jia Hu, qui conseille le Stampede de Calgary, est convaincu que l'événement peut se dérouler en toute sécurité.

Nous sommes dans une assez bonne position actuellement à Calgary et en Alberta. Nos taux de vaccination sont plus élevés que ce que j'aurais imaginé possible il y a six ou huit mois , a-t-il déclaré. Nous mettons en oeuvre certains des protocoles de sécurité les plus robustes et les plus novateurs de l'Alberta.

Le Stampede va aussi limiter de moitié le nombre de visiteurs sur le site et installera des bornes de nettoyage pour les mains et fera des nettoyages plus fréquemment.

Nous allons surveiller l’achalandage pendant la journée et faire des ajustements en temps réel s’ils deviennent nécessaires, a ajouté Jim Laurendeau. À plusieurs endroits, nous allons aussi utiliser des files d’attente virtuelles pour limiter les rassemblements sur l’ensemble du site.

Un défilé en ligne

Le défilé de vendredi qui ouvrira les célébrations ne se déroulera que sur le site du Stampede et pourra être suivi en ligne.

Le personnel et les bénévoles devront porter des masques et subir des tests rapides, mais les visiteurs n’auront pas besoin de le porter même si le Stampede l’encourage.

Nous allons respecter les volontés individuelles , a lancé Jim Laurendeau.

Le Stampede offrira une entrée gratuite aux travailleurs de première ligne pendant les cinq premiers jours du festival. Ils pourront être accompagnés de trois invités qui seront également admis gratuitement.

Les travailleurs admissibles sont les travailleurs de la santé, mais aussi les éducateurs, le personnel d’épicerie ou ceux qui travaillent dans le commerce, dans les restaurants, la construction ou qui offrent un service jugé essentiel. Aucune preuve ne sera demandée par le Stampede.

Le Stampede recommande de s'inscrire en ligne pour obtenir un billet, mais il sera aussi possible de rentrer sans réservation tant que la capacité n’est pas dépassée.

En temps normal, les spectacles de feux d'artifice ont lieu tous les jours du Stampede pour clôturer les festivités quotidiennes. Photo : Bill Marsh

Des feux d’artifice aux quatre coins de la province

Pour la première fois dans l'histoire du Stampede, la première soirée sera célébrée avec des feux d'artifice à l’extérieur de la métropole.

Des spectacles pyrotechniques auront lieu à Edmonton, Lethbridge, Red Deer et Calgary.