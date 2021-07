COVID-19 : 6 nouveaux cas et 85 cas actifs dans le Nord de l’Ontario

Les bureaux de santé du Nord de l'Ontario recensent 6 nouveaux cas et 85 cas actifs, alors que les cas actifs baissent sous la barre des 100 pour les première fois depuis novembre dernier. Photo : Radio-Canada

Trois régions n’ont recensé aucune nouvelle infection et les régions de Timiskaming et d’Algoma n’ont plus de cas actifs d’enregistrés.

Le Bureau de santé Porcupine, qui était un lieu important de propagation de la COVID-19 dans la province, ne recense qu'un nouveau cas et 45 cas actifs mardi. Photo : Radio-Canada

Le Bureau de santé Porcupine, un foyer important de propagation de la COVID-19 en mai et juin, continue de voir sa moyenne hebdomadaire de cas par 100 000 habitants fondre, celle-ci se situait à 5,74, une réduction de 87 % d’il y a un mois.

La vaccination continue quant à elle son cours dans la région : 46,6 % de la population admissible est totalement immunisée dans le Nord de l’Ontario.