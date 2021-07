Malgré la situation des urgences, aucune date pour la réouverture de celle de Gatineau

Depuis plus d’une semaine, les urgences de Hull et de Papineau accueillent les ambulances et la majorité des patients redirigés depuis l'Hôpital de Gatineau.

Voilà plus d’une semaine que le service d’urgence de Gatineau tourne au ralenti en raison d'un manque de personnel.

Et même si le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a rouvert le service partiellement, mercredi dernier, seuls les femmes enceintes, les enfants âgés de 0 à 17 ans et les personnes ayant un besoin urgent de services en santé mentale peuvent s’y rendre.

Pour l’heure, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais n’a toujours pas précisé quand le service pourra recommencer à fonctionner à pleine capacité.

Le plus tôt possible , dit la Dre Marie-Hélène Folot, cheffe du Département d'urgence de l'Outaouais, en entrevue à ICI Ottawa-Gatineau, ajoutant du même souffle qu’il est trop tôt pour donner une date.

Fort taux d’occupation

Dans le même temps, les urgences débordent. Dans la journée de mardi, l'urgence de Hull affichait le taux d'occupation le plus élevé de la région, avec 148 %. La situation n’était guère plus enviable du côté de Papineau avec un taux de 117 %.

La cause est multifactorielle , tempère toutefois la Dre Folot. L’urgence, c’est un peu la vitrine de tout ce qui se passe dans un centre hospitalier. Certainement, il y a une pénurie de personnel qui est partout dans le secteur de la santé [...] qui se répercute à l’urgence. [...] Ça augmente notre temps d’occupation, c’est certain. C’est certain aussi qu’avec la fermeture [de l’urgence] de Gatineau, les patients sont redirigés vers Hull. Aussi vers Papineau, mais pour ce qui est des ambulances, c’est surtout vers Hull.

Dre Marie-Hélène Folot, cheffe du Département d'urgence de l'Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Même si une telle situation est plus rare en juillet, poursuit-elle, ce n’est pas non plus du jamais vu .

L’achalandage actuel [...] c’est déjà arrivé avant la pandémie et avant la fermeture de Gatineau. Ce sont des choses qui arrivent. [...] C’est un peu fluctuant.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais assure prendre la situation au sérieux et avoir mis en place certaines mesures.

On revoit les trajectoires pour s’assurer que les patients sont le moins transférés d’un centre à l’autre. On surveille aussi les taux de visite pour s’assurer qu’on s’ajuste de façon constante. J’ai déplacé des médecins. En fait, on a plus de médecins de nuit, actuellement, en urbain, qu’on n’en a jamais eus. [...] On a aussi beaucoup travaillé avec les médecins de famille pour qu’ils augmentent l’accès pour nous permettre de réorienter les patients. [...] On travaille donc à différents niveaux pour s’assurer que les gens ressentent le moins de désagréments possible.

Selon la Dre Folot, ces mesures ont permis notamment de faire en sorte que moins de 5 % des patients soient partis avant d’être pris en charge, lundi.

La pandémie et l’effet des vacances estivales se font toutefois sentir, reconnaît-elle.

C’est certain que les vacances ont un impact, et qu’il y a une fatigue au niveau du personnel à tous les niveaux. Ça fait quand même 15-16 mois qu’on est dans une situation de crise. Il y a un épuisement pour tout le monde. Ceux qui ont vécu ça au front, il y a une fatigue qui est ressentie.

La situation est également frappante à l'urgence de l'Hôpital de Maniwaki qui affiche elle aussi des taux élevés. Vers 19 h, le taux d’occupation y était de 167 %.

L’urgence, ce n’est pas linéaire comme occupation. Ça peut arriver que des urgences soient plus occupées, mais certainement que pour Maniwaki, il y a aussi le fait des vacances, donc probablement moins de lits disponibles. Le personnel en vacances, ça doit se répercuter aussi , analyse la Dre Folot.

Pas d’impact à Ottawa

Pour le moment, la situation en Outaouais ne semble pas avoir d'impact de l'autre côté de la rivière. À l’Hôpital Montfort, les temps d'attente ont fluctué d'heure en heure, mardi, passant de 12 h à 4 h.

Ça fluctue de jour en jour. Ce n’est pas inconnu pour nous de voir du 12 heures d’attente. En fait, ça fluctue même au courant de la journée. [...] Ça fluctue dépendant de quand les gens arrivent, soit par notre porte d’entrée ou par l’entremise des ambulances, donc on est dépendant de l’activité dans la région , explique la Dre Marcelle Thibeault, directrice clinique de l’urgence de l’Hôpital Montfort.

Plusieurs facteurs justifient cette situation, explique-t-elle.

Si on met la pandémie à part, on a des pics d’activité au courant de l’année. À tous les lundis, les mardis, suivant une longue fin de semaine [...], notre activité augmente, c’est très typique.

Marcelle Thibeault, directrice clinique de l’urgence de l’Hôpital Montfort (archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

La fréquentation des urgences est revenue au volume précovid, indique la Dre Thibeault, qui constate que les patients qui viennent à l’urgence en ce moment sont souvent plus malades, ce qui ajoute à la surcharge de l’urgence, en nécessitant une évaluation plus approfondie.

Elle conseille donc de ne pas attendre trop longtemps avant de venir demander des soins, afin de diminuer le temps d’attente.

L’Hôpital Montfort n’a toutefois pas observé d'augmentation de patients québécois compte tenu de la situation en Outaouais.

On s’attendait à voir un changement, mais chez nous on n’a pas vu un achalandage plus approfondi avec la population québécoise. [...] On a été surpris.

Le Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais (SPSO) n’a pas souhaité commenter la situation.

Il explique être en attente d'une rencontre avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais cette semaine, afin de discuter de pistes de solutions pour soutenir les équipes débordées à Hull et Papineau notamment. Aucune date n’a toutefois encore été confirmée pour cette rencontre.

Avec les informations de Laurie Trudel