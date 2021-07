De nombreux feux dans des campements de sans-abris à Moncton

De deux à trois feux par jour sont signalés dans des campements de sans-abris à Moncton. Entre-temps, les conseillers municipaux ne s’entendent pas sur un plan pour contrer l’itinérance et la criminalité au centre-ville.

Selon le chef du service d’incendie de la ville de Moncton, Conrad Landry, le nombre d’incendies dans les campements a augmenté en flèche depuis la pandémie.

Ces incendies se déclarent généralement lorsque des personnes font des feux de camp pour faire cuire de la nourriture ou pour se réchauffer.

Le chef pompier de Moncton, Conrad Landry (archives). Photo : CBC/Shane Magee

Moncton compte actuellement de 15 à 20 campements, mais il pourrait y en avoir plus. Il est parfois difficile de faire le suivi, puisque lorsque des campements sont démantelés, leurs occupants s'installent ailleurs.

Les pompiers surveillent l’augmentation du nombre d’incendies de très près.

Selon eux, la situation pourrait rapidement devenir un enjeu de sécurité publique puisque les feux peuvent se propager et se transformer en incendie de forêt ou encore endommager des bâtiments avoisinants.

Demeurer près d’un campement

Les citoyens qui habitent près de campements sont habituellement ceux qui signalent les incendies.

Certains d’entre eux ont essayé par le passé de gérer la situation eux-mêmes, mais il est important, selon Conrad Landry, de communiquer plutôt avec les autorités locales.

Il demande donc aux citoyens de contacter les autorités municipales quand des campements sont sur des terrains publics ou la GRCGendarmerie royale du Canada lorsque les campements sont sur des terrains privés.

La ville de Moncton compte actuellement entre 15 à 20 campements. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas une situation facile. C’est très très complexe , souligne Conrad Landry. Ce n’est pas quelque chose qui est réglé rapidement, même un incident ou un incendie ou quelqu’un qui dort sur le trottoir, ça prend du temps pour aider cette personne-là.

Par-dessus tout, le chef du service d’incendie de Moncton estime que les citoyens doivent s’armer de patience et d’empathie en attendant que la situation évolue.

Pas de plan à court terme

De leur côté, les conseillers municipaux de Moncton ne s’entendent toujours pas sur un plan pour contrer l’itinérance et la criminalité au centre-ville.

La conseillère municipale Paulette Thériault indique que le conseil s’est longuement penché sur la question lors d’une réunion, mardi soir.

On est tous d’accord que c’est un problème qui doit se régler à long terme , dit-elle. Mais, on ne peut pas le faire seuls. Ce n’est pas vrai que la ville de Moncton est la seule ville au pays qui a ce problème.

Aucun plan à court terme n’a toutefois été adopté.

Le conseiller Daniel Bourgeois a proposé la nomination d’un conseiller responsable des questions qui concernent la sécurité publique. Cette motion n’a cependant pas été adoptée.

L'hôtel de ville de Moncton. Photo : Radio-Canada

Hier soir, c’était une discussion, certainement une frustration d’une volonté de vouloir faire quelque chose de très vite et je suis d’accord, il faut avoir des solutions à court terme, à mi-terme et à long terme , affirme le conseiller et maire adjoint, Charles Léger.

Le conseil semble plutôt miser sur un nouveau groupe de travail mis sur pied par la Chambre de commerce du Grand Moncton. Ce groupe réunit des membres des trois ordres de gouvernement, de la communauté d’affaires et du secteur des services sociaux et communautaires.

Le mandat du groupe de travail est de réduire l’itinérance dans la communauté et de combler les lacunes dans les projets existants.

Selon la conseillère municipale Monique LeBlanc, il faut donner une chance au nouveau comité de la Chambre de commerce et au nouveau directeur de la GRCGendarmerie royale du Canada . On a été rassuré qu’il y a beaucoup de choses qui se font , dit-elle.

Le centre-ville a changé de visage

Le temps presse cependant puisque des entreprises du centre-ville doivent se battre chaque jour contre le problème d’itinérance.

Le propriétaire de la boutique Spin-it, Patrick Parisé, affirme devoir fermer son commerce plus tôt qu’avant, puisque certains clients ne sont pas à l’aise de marcher le long de la rue Main le soir.

On est constamment en train de jouer à la police , dit-il. Ce n’est pas notre travail et mes employés ne sentent pas qu’ils se font payer assez de salaires pour avoir à s’occuper de ces problèmes-là.

Patrick Parisé est le propriétaire de la boutique Spin-It, à Moncton. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Selon Charles Léger, la priorité du conseil municipal demeure que les citoyens se sentent en sécurité au centre-ville. S’il y a des solutions à court terme qui peuvent être présentées au conseil, si on a besoin comme conseil d’ajouter de l’argent, on va certainement le faire , déclare-t-il.

De son côté, la GRCGendarmerie royale du Canada affirme que des efforts sont déployés pour tenter de prévenir l’itinérance et la criminalité. Des agents communautaires circulent notamment dans les rues et tentent d’apaiser les tensions.

D’après les reportages de Sarah Déry et d’Isabelle Arseneau