Alerte de tornade terminée en Alberta pour le secteur au sud de Big Stone

À 18 h 11 HAR, Environnement Canada a annoncé que ses météorologues surveillent un orage violent pouvant produire des rafales très fortes de la grêle pouvant atteindre la taille d'une balle de ping-pong et de la pluie forte.

Cet orage se trouve à 30 km au nord-ouest de Buffalo et se dirige vers le sud-est à 30 km/h , écrit Environnement Canada sur son site Internet.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes, avertit Environnement Canada. De la grosse grêle peut endommager des biens et causer des blessures. De fortes rafales peuvent projeter des objets non fixés, endommager des bâtiments peu solides, arracher des branches d'arbres et renverser de gros véhicules. N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades.