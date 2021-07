Le Grand Costumier se tourne vers l'industrie du jeu vidéo

Si la mythique collection de costumes de Radio-Canada a pu être préservée et maintenue accessible aux différentes productions médiatiques et d’arts vivants au fil des ans, c’est grâce au Grand Costumier de Montréal, un organisme à but non lucratif (OBNL) mis sur pied en 2015.

L’organisme étend maintenant sa mission de préservation du patrimoine textile aux œuvres numériques. Une nouvelle division spécialisée dans les costumes numériques pour les artistes 3D voit le jour, en partenariat avec le Centre de développement et de recherche en intelligence numérique (CDRIN), la Guilde du jeu vidéo du Québec et Ubisoft.

Par costume numérique, le Grand Costumier entend des vêtements numérisés grâce à une photogrammétrie, une captation d’images réalisée avec quelque 250 appareils photo. À l'aide de quelques ajustements, ces images sont reconstituées pour donner forme au costume en 3D, selon ce qu’explique Marie Houde, la directrice générale de l’organisme.

Des formations et du soutien

Comme le veut sa mission, le Grand Costumier compte offrir son expertise aux créateurs et créatrices 3D en donnant, entre autres, des formations de perfectionnement en création de costumes numériques sur des personnages animés.

Les artistes 3D manquent de connaissances en histoire du costume, en patronage et autres notions relevant du domaine du costume traditionnel, ce qui réduit leur productivité et la qualité de leurs créations , soulève Marie Houde, directrice générale du Grand Costumier.

Le premier cours, toujours en développement, portera sur les étapes de création d’un patron destiné aux jeux vidéo.

À terme, plusieurs autres formations et ressources pourront s’ajouter au pôle , précise Marie Houde.

Si les offres de perfectionnement seront d’abord destinées au milieu professionnel, elles pourraient s’intégrer plus tard à un cursus collégial et s’élargir aux autres secteurs visuels, comme la publicité et l’animation, selon la directrice générale du CDRIN Isabelle Cayer.

Le projet constitue un levier exceptionnel pour la relance, en ciblant une industrie à portée mondiale, nous permettant de diversifier notre offre de services, et de nous positionner au sein d’un écosystème parmi les plus dynamiques au pays , a indiqué Marie Houde.

Ces services seront d’un grand coup de main pour les studios de jeux vidéo, qui auront notamment droit à une banque d’heures d’accompagnement du Grand Costumier en plus d’avoir un accès à la collection pour analyser les costumes physiques.

L’accès à une expertise en costume aussi pointue et personnalisée permettra aux studios d’optimiser leur pipeline de création, en générant des gains de temps significatifs et en offrant une qualité de production supérieure , ajoute Marie Houde.

Le coup d’envoi de ce nouveau pôle numérique pour le Grand Costumier de Montréal est prévu au début de 2022.