Le nouvel aréna de Calgary pourrait coûter 50 à 60 M$ de plus

La nouvelle a provoqué de vifs échanges entre les conseillers municipaux lors de la portion publique de la réunion.

Le budget initial du projet était de 550 millions de dollars.

Les travaux de préparation pour le nouvel aréna, dont les cosignataires du projet sont la Ville et le propriétaire des Flames, avaient été mis en veilleuse en avril en raison de problèmes liés à l’estimation des coûts.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, a déclaré en juin que les travaux ne pourraient probablement pas commencer le 1er août, comme prévu.

Le nouvel aréna doit remplacer le Saddledome dans le parc Victoria.

Le conseil municipal a appris, lundi, que les plans de l’aréna ne sont pas définitifs et que des ajustements sont en train d’être faits pour contrôler les coûts. Ces ajustements concernent entre autres les finitions intérieures et certaines parties de l’extérieur de l'édifice.

Nous n’avons pas encore approuvé un plan et un budget. À ce stade, nous traitons de quelque chose concernant des projets d’immobilisation , affirme le directeur de la planification et du développement de Calgary, Stuart Dalgleish.

Nous sommes en train de passer à travers un processus pour réconcilier cela , ajoute-t-il.

Politique ridicule

Lors de la portion publique de la réunion, le conseiller municipal et candidat à la mairie de Calgary, Jeromy Farkas, a laissé entendre que les informations concernant le projet d’aréna n’avaient pas toutes été partagées avec le public.

Ces commentaires faisaient référence aux discussions lors de la réunion à huis clos.

Il a également dit que le conseil municipal n’a pas été mis au courant de tous les faits concernant les négociations : Il est inacceptable pour le conseil de continuer dans cette direction.

Stuart Dalgleish soutient cependant que le conseil municipal reçoit l’information et les mises à jour concernant le projet de manière régulière, lorsqu’elles sont disponibles.

Mardi, Naheed Nenshi a lui aussi contredit les déclarations de Jeromy Farkas, les qualifiant d'une politique ridicule , lors d’une entrevue sur les ondes de CBCCanadian Broadcasting Corporation .

C’est presque comme s’il y avait des élections municipales , a-t-il déclaré.

Je crois que les projets doivent être réalisés à temps et en respectant leur budget, mais cela signifie aussi que nous devons prendre plus de temps en amont pour les développer et nous assurer que nous comprenons bien le projet , a-t-il ajouté.

Information dévoilée

Lors d’un point de presse mardi, la conseillère municipale et candidate à la mairie de Calgary, Jyoti Gondek, a précisé que les discussions n’ont pas encore été rendues publiques parce que des négociations concernant le budget de l’aréna sont en cours.

Elle ajoute qu’elle n’appuiera pas une augmentation du budget pour le projet et que toute dépense supplémentaire d’argent public doit être approuvée par les deux tiers du conseil au besoin.

La conseillère indique que pour le moment, l’emplacement de l’aréna ne sera pas modifié et que l’avenir de la Calgary Municipal Land Corporation, un organisme créé par la Ville pour aider à avancer sa revitalisation urbaine, en tant que gestionnaire du projet, n’a pas encore été déterminé.

Nous ne cachons rien au public. Ce que je peux vous dire, c’est que si on doit investir davantage d'argent que ce qui avait été approuvé au départ, cela devra passer par le conseil municipal , affirme Jyoti Gondek.

Ce dernier recevra sa prochaine mise à jour concernant le projet d’aréna lors de la réunion du 26 juillet.

Avec les informations d'Hannah Kost