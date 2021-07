Un train réduisant de 90 minutes le parcours Ottawa-Toronto

D’ici l’automne, le gouvernement prévoit consulter le secteur privé et les communautés autochtones vivant sur le trajet. Ottawa recherche également un partenaire d’affaires pour travailler avec VIA Rail à la concrétisation du projet.

Selon le tracé envisagé, le train pourrait desservir Toronto, Peterborough, Smith Falls, Fallowfield, Ottawa, Alexandria, trois arrêts à Montréal dont l’aéroport Dorval, Trois-Rivières et deux arrêts à Québec. Une gare serait ainsi aménagée pour desservir l'aéroport de Québec.

Le tracé du Train à grande fréquence reliant Toronto à Québec Photo : Courtoisie/Gouvernement du Canada

Une enveloppe de près de 500 millions de dollars sur six ans avait déjà été allouée à VIA Rail dans le budget fédéral, déposé en avril, afin d'amorcer des travaux d'infrastructure pour améliorer la fluidité à certains endroits du réseau.

Le coût du projet est évalué entre six et 12 milliards de dollars.

Une entrée en fonction dès 2030?

Le gouvernement souhaite voir le TGFTrain à grande fréquence entrer en fonction dès 2030.

Un échéancier qui semble réaliste grâce au choix d’un TGFTrain à grande fréquence et non d’un TGVTrain à grande vitesse , selon Pierre Barrieau, expert en planification des transports, chargé de cours à l' UQAMUniversité du Québec à Montréal au département d'études urbaines et touristiques.

Faire un TGVTrain à grande vitesse nécessite des centaines, voire des milliers d’expropriations sur l'entièreté du corridor [...] et énormément d’études environnementales [...] des délais qui sont très très longs, minimum huit à dix ans avant qu’on ait l’approbation.

Une voie réservée aux voyageurs permettrait une vitesse de déplacement maximale oscillant entre 177 et 200 kilomètres l’heure, ce qui pourrait entraîner une réduction des temps de déplacement allant jusqu’à 90 minutes pour certains trajets, comme celui d’Ottawa à Toronto, indique le gouvernement par voie de communiqué.

Le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos (archives) Photo : Radio-Canada

Ce qu’on sait, c’est que la fréquence va être considérablement améliorée, la fiabilité va monter à 95 %, le confort va être supérieur, car on va se promener sur des voies réservées, la connectivité va être significativement améliorée. [...] On a presque tous pris le train, et être pogné sur la voie ferrée quelque part entre Québec et Montréal, attendre des fois entre 15, 30, 45 minutes, ne pas savoir quand le train va repartir et à quelle vitesse, c’est pas vraiment incitatif , s’est réjoui le président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, en conférence de presse.

Des retombées positives pour Ottawa

Pour la capitale fédérale, il s’agirait d’une aubaine pour les entrepreneurs et pour le secteur du tourisme, juge Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale (RGA).

C’est bon pour les entrepreneurs qui souhaitent aller faire un voyage d’affaires. [...] On peut travailler sur le train tout le long et c’est beaucoup plus économique. [...] C’est ce qui va aussi, peut-être, apporter plus de voyages dans la région. Les gens voudront venir visiter. Ça pourrait rapporter des dollars au niveau touristique.

La notoriété de la capitale nationale va augmenter. On va devenir une destination touristique encore plus en demande. Et le tourisme, c’est bon pour tous. Une citation de :Lise Sarazin, directrice générale du Regroupement des gens d’affaires de la capitale nationale

Le gouvernement estime que le train à grande fréquence pourrait presque tripler le nombre de déplacements annuels par train dans le corridor Toronto-Québec, passant de 4,8 millions en 2019 à 17 millions en 2059.

Le nouveau train devrait être à 90 % électrique, pour le plus grand bonheur du président de Trajectoire Québec, François Pepin.

Le mode [de transport] le plus polluant demeure l’automobile. Quand on regarde le marché actuel, les trois millions de déplacements en train dans le corridor, il y a à peu près le double en avion. Par contre, il y a à peu près dix fois plus de déplacements en automobile. Il faut aller chercher les gens, les sortir de leurs véhicules polluants, les amener dans un véhicule qui est moins polluant. Le TGFTrain à grande fréquence est une bonne solution pour ça , dit-il.

VIA Rail rappelle avoir proposé le train à grande fréquence il y a plus de cinq ans. Selon la présidente et chef de la direction de VIA Rail, Cynthia Garneau, la journée de mardi marque donc des étapes décisives dans le projet.

Une annonce du gouvernement fédéral doit également être faite au sujet du Train à grande fréquence en Ontario mercredi, en après-midi, en présence du maire d’Ottawa, Jim Watson.

Avec les informations de Mama Afou et Jérémie Bergeron