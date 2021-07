Est-il possible de se faire vacciner quatre semaines après la première dose en Estrie?

À East Angus, plusieurs personnes se sont vu refuser la deuxième dose parce que le délai de huit semaines n'était pas écoulé.

Le directeur de la vaccination en Estrie, Jean Delisle, confirme qu'il est possible d'obtenir une deuxième dose après quatre semaines, même s'il est toujours recommandé d'attendre huit semaines pour plus d'efficacité.

Il soutient que la clinicienne, à East Angus, voulait le meilleur pour le patient , et basait sa décision sur les meilleures pratiques en immunisation, qui préconise un délai plus long. On a eu ici une position un peu arrêtée , admet-il.

Il affirme que des correctifs ont été apportés auprès du site de vaccination.

C'est un enjeu de digestion et de compréhension de consignes, qui ont changé rapidement. Une citation de :Jean Delisle, directeur de la vaccination en Estrie

Jean Delisle admet également que c'est une science qui évolue vite, parce qu'il y a un an, ils n'existaient pas, ces vaccins-là . Il rappelle que le système de santé est toujours en ajustements, en fonction des informations et des données obtenues.

Le ministre l'a annoncé hier après-midi, alors ce matin, on s'est retourné de bord très rapidement! À partir d'aujourd'hui, on va tout faire pour améliorer la compréhension de nos équipes , souligne-t-il.

Il affirme toutefois qu'il continue d'avoir des directives qui nous disent que si quelqu'un se pointe, on lui offre huit semaines d'abord, sinon, il doit se rendre sur Clic santé pour changer son rendez-vous.

[À son rendez-vous], le clinicien n'essayera pas de convaincre [d'attendre], il va expliquer et accepter la décision. C'est là qu'il y aura probablement un peu plus de relâchement. Une citation de :Jean Delisle, directeur de la vaccination en Estrie