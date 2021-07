Toujours 8 semaines entre les doses de vaccin pour les 12-17 ans, dit Québec

Même si le Protocole d'immunisation du Québec précise qu’une seconde dose pour les personnes vaccinées est nécessaire, actuellement, la recommandation est d'attendre huit semaines entre les deux doses pour cette tranche d'âge, a précisé le ministère de la Santé dans un courriel.

Cet intervalle de huit semaines est recommandé afin de maximiser l'efficacité du vaccin .

Pour l'instant, seul le vaccin de Pfizer est approuvé pour les 12-17 ans.

Cependant, il est prévu que le ministère reçoive prochainement un avis du Comité d'immunisation du Québec concernant la possibilité de leur offrir la seconde dose quatre semaines après la première, et ainsi s'harmoniser avec ce qui se fait auprès des adultes.

Des parents rapportent avoir réussi à faire injecter une seconde dose à leur adolescent plus tôt que prévu dans un centre de vaccination sans rendez-vous.

Une ligne téléphonique pour obtenir sa preuve de vaccination

Le ministère de la Santé du Québec a mis en place une ligne téléphonique pour les personnes qui éprouvent des difficultés à télécharger leur preuve de vaccination sur le portail libre-service du gouvernement. Celles-ci peuvent dès maintenant appeler au 1 877 644-4545 et choisir l’option Preuve de vaccination. Le service sera disponible du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, et le samedi et le dimanche, de 8 h 30 à 16 h 30.

Des travaux sont en cours pour rendre accessible la preuve sur le portail, précise le ministère, qui ajoute cependant que les personnes de moins de 14 ans n’auront pas cette possibilité.