Spéculation et locations touristiques créent une rareté de logements à L'Anse-Saint-Jean

Trouver un logement à L’Anse-Saint-Jean devient de plus en plus difficile pour les résidents qui veulent y habiter durant toute l’année. Le problème existe depuis un bon moment, mais il a pris de l’envergure à cause du phénomène des locations touristiques, comme celles de la plateforme numérique Airbnb, et de la spéculation immobilière.