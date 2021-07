Le Manitoba franchit le seuil de vaccination fixé pour assouplir encore les restrictions

Selon le plan initial, la province envisageait d'assouplir davantage les restrictions une fois que 75 % des personnes âgées de 12 ans et plus aurait eu une première dose et que 50 % aurait eu la deuxième dose.

Or, selon les dernières données provinciales, 75,1 % ont eu leur première dose et 51,5 % ont reçu leur deuxième.

Le gouvernement provincial s’était fixé comme objectif d’atteindre une telle couverture vaccinale d’ici la longue semaine du mois d’août.

Réouverture anticipée?

Le premier ministre avait déclaré que si le Manitoba atteignait ses objectifs plus tôt, la réouverture de l’économie pourrait se faire plus tôt que prévu.

Plus récemment, le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin, a précisé qu’il serait nécessaire d’attendre une période d’incubation complète, soit deux semaines, avant que la province aille de l’avant.

La deuxième phase du plan de réouverture prévoit que la capacité des établissements passera de 25 % à 50 %. Cette limite augmentera à nouveau si, d’ici la fête du Travail, 80 % de la population âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose de vaccin et si plus de 75 % a reçu la deuxième dose.

Depuis plusieurs semaines, le Manitoba est en avance sur son plan de vaccination, aidé notamment par la mise en place de vaccinations sans rendez-vous.

En date de mardi, 1 517 959 doses ont été administrées au Manitoba.