Les ours polaires seront de retour au zoo de Calgary en 2023

Après une absence de plus de 20 ans, le zoo de Calgary accueillera à nouveau des ours polaires dans son espace agrandi consacré à la faune canadienne.

L’ajout des iconiques bêtes du Grand Nord canadien fait partie d’un projet d’expansion de 31 millions de dollars qui demandera deux ans de construction.

En plus de l’ajout des ours polaires, le zoo rénovera l’habitat des loutres des rivières, des caribous et des grues blanches.

La menace de la fonte des glaces

Même s’il se doute bien que les ours polaires risquent de devenir les nouvelles vedettes des visiteurs, le président-directeur général du zoo, Clément Lanthier, maintient que l’objectif principal est la conservation des espèces. La fonte des glaces a rendu essentielle la création au zoo d’un habitat pour les ours polaires, selon lui.

On sait que dans les prochaines années, il va y avoir malheureusement de plus en plus d'ours polaires qui vont s'aventurer dans les villages arctiques et qui vont devenir problématiques. Il est fort possible que suite à ces rencontres là, il y ait des orphelins qui vont avoir besoin d’un nouvel habitat, de nouveaux endroits pour vivre , explique M. Lanthier.

Le zoo du parc Assiniboine au Manitoba qui accueille des oursons orphelins n’a presque plus d’espace, ajoute-t-il à titre d'exemple.

Comme le zoo du parc Assiniboine, celui de Calgary recueillera des oursons orphelins et des bêtes considérées comme problématiques. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Le zoo de Calgary est un des établissements accrédités les plus nordiques, ce qui devrait faciliter l’adaptation climatique des animaux.

Attention portée à l'habitat

La dernière expérience de ces bêtes dans la métropole albertaine s’était toutefois soldée par un échec. Les ours polaires avaient dû être mis sous antidépresseurs.

Si on regarde l’histoire des zoos, le design a complètement changé, souligne le PDG du zoo. Ce qui a motivé le nouveau design de ces espaces-là, c’est le bien-être des animaux. Si on parle ici d’ours polaires, ce n’est pas la quantité d’espace disponible, mais la complexité des espaces.

Les ours surplomberont les visiteurs et l’environnement qui les entoure. Ils seront exposés au vent, aux odeurs, au bruit, détaille-t-il. C’est ce que les plus récentes études nous démontrent sur la conception de l’habitat de grands carnivores.

Le gouvernement provincial finance cet agrandissement à hauteur de 15,5 millions de dollars sur trois ans. Le zoo a également reçu un don de 8,5 millions de dollars de la famille Taylor. Le reste est comblé par les réserves et les campagnes de financement de l’établissement.

Le nouvel espace pourrait amener jusqu’à 13,4 millions de dollars supplémentaires en revenus annuels au zoo.