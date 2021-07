Racisme : le Musée royal de la Colombie-Britannique présente ses excuses

La direction du Musée royal de la Colombie-Britannique a présenté des excuses publiques à Victoria pour la culture raciste qui régnait sur son lieu de travail. Elle s'est engagée à revoir ses pratiques internes et à mieux reconnaître l’histoire des communautés autochtones.

Après plusieurs mois d'enquête, deux rapports indépendants pointent la récurrence de comportements discriminatoires à l'encontre des employés du Musée royal de la Colombie-Britannique issus de minorités.

Leurs conclusions ont également révélé que les expositions promeuvent et renforcent l'histoire coloniale et que certaines d’entre elles sont obsolètes, parfois même offensantes.

Toujours selon les conclusions des rapports, les expériences de nombreuses communautés y sont absentes ou sous-représentées.

Selon le président du conseil d'administration du Musée, Daniel Muzyka, l’établissement n'avait pas répondu de manière appropriée aux plaintes d'anciens employés concernant la discrimination, le racisme et les micro-agressions.

Nous ne sommes pas le musée que nous voulions être, et pas le musée que nous devrions être. Une citation de :Daniel Muzyka, président du CA du Musée royal de la Colombie-Britannique

M. Muzyka a précisé que les comportements et les conditions qui ont favorisé certains de ces actes n'ont pas été gérés efficacement par les personnes occupant des postes à responsabilité.

En juillet 2020, Lucy Bell, membre de la Première Nation Haïda et responsable du département autochtone et du programme de rapatriement du Musée, avait présenté sa démission, fustigeant la discrimination et le privilège blanc au sein de l'organisation .

Précédemment, le conservateur de la collection autochtone du musée, Troy Sebastian, avait démissionné en février, qualifiant le musée d' endroit malsain . Selon lui, la galerie permanente du musée représentait toujours les peuples autochtones comme arriérés et au bord de l’extinction .

Ces accusations avaient conduit à la démission du directeur général de l'établissement, Jack Lohman, le 12 juillet dernier, et à l'ouverture d’une enquête indépendante menée par l’Agence de service public de la Colombie-Britannique.

Jeudi, M. Muzyka a présenté ses excuses au nom du musée : Je m'excuse pour la façon dont le musée a traité Lucy Bell, et les nombreuses personnes de notre personnel, ainsi que les communautés et les nations que nous servons. Je suis vraiment désolé de la façon dont vous avez été traités .

Reconnaître le passé pour un avenir meilleur

Au-delà des excuses, la direction du Musée a promis des changements visant à améliorer la diversité et l'inclusion, mais aussi la restructuration des processus de son conseil d'administration et de son leadership interne.

Plusieurs nouvelles embauches sont prévues, notamment un vice-président des partenariats autochtones, ainsi que de nouveaux employés autochtones dans les unités de rapatriement, des collections et des archives.

L'engagement avec les communautés autochtones de la Colombie-Britannique sera renforcé par le biais de plusieurs programmes de formation.

Depuis sa création en 1886, le Musée a été une organisation coloniale qui a insuffisamment présenté toute l'histoire des peuples de la Colombie-Britannique Une citation de :Daniel Muzyka, président du CA, Musée royal de la Colombie-Britannique

La modernisation, avec le soutien du gouvernement provincial, des intervenants communautaires et des personnes que nous servons, nous aidera à apporter les changements nécessaires qui nous façonneront à l'avenir , conclut-il.

Avec les informations de CHEKnews