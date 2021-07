Ottawa reconnaît l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba

L'Entente de reconnaissance et de mise en œuvre de l'autonomie gouvernementale des Métis du Manitoba a été signée mardi, lors d’une cérémonie à Winnipeg.

Alors que les Métis sont reconnus comme l'un des peuples autochtones du Canada mais ne sont pas visés par la Loi sur les Indiens, David Chartrand affirme que cet accord constitue une nouvelle étape dans la signature de traités et se félicite qu’il s’agisse d’un traité entre les Métis et Ottawa plutôt que d’une entente relevant de la Loi sur les Indiens.

Celui-ci établit une fois pour toutes que la MMFFédération métisse du Manitoba est le gouvernement du peuple métis , lance le président de l'organisme.

La ministre fédérale des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, était présente virtuellement depuis Toronto. Elle a fourni plus de détails sur le contenu du document.

Notre gouvernement s’engage à construire une relation d’un nouveau type avec les Métis en avançant la réconciliation et leur fournissant l’occasion de respecter leurs traditions, leur langue et leur culture, dit-elle. Il s’agit d’une étape critique sur le trajet de la MMFFédération métisse du Manitoba vers l’autonomie gouvernementale.

L’entente contribue à l’avancement du droit de la MMFFédération métisse du Manitoba à mettre en vigueur l’autodétermination et l’autonomie gouvernementale , déclare Carolyn Bennett.

Grâce à cette entente, le Canada reconnaît la MMFFédération métisse du Manitoba comme gouvernement des Métis du Manitoba et sa compétence sur ses activités, dont la citoyenneté, la sélection de ses leaders et le fonctionnement du gouvernement , précise-t-elle.

Ce sont des fonctions essentielles de n’importe quel gouvernement , ajoute la ministre.

Les députés libéraux Dan Vandal, Jim Carr, Terry Duguid et Kevin Lamoureux étaient présents à la cérémonie.

En revanche, aucun représentant de la province n’était sur place. Le responsable du logement et de la gestion immobilière de la MMFFédération métisse du Manitoba , Will Goodon, a agi comme maître de cérémonie et fait plusieurs commentaires remettant en question l’engagement de la province envers les Métis.

La relation entre la MMFFédération métisse du Manitoba et la province est particulièrement houleuse depuis que le Parti progressiste-conservateur de Brian Pallister est au pouvoir.

L’Assemblée des chefs proteste

Peu après la cérémonie de signature de l’entente entre la MMFFédération métisse du Manitoba et Ottawa, l’Assemblée des chefs du Manitoba a publié un communiqué désapprobateur.

Le grand chef Arlen Dumas reproche à Carolyn Bennett d’avoir signé cette entente sans prendre en considération les implications pour les droits inhérents et de traités des Premières Nations .

Comme partenaires des traités originaux de la Couronne, les Premières Nations n’ont pas encore reçu le droit à l’autonomie gouvernementale en ce qui concerne des activités comme la citoyenneté, les élections et le fonctionnement sans contrainte de leurs propres gouvernements , fait-il valoir.

Arlen Dumas ne manque pas de souligner le caractère électoraliste de la signature de cette entente.

Avec la signature de cette entente, le Canada a maintenant clairement signalé qu’il donne la priorité aux Métis avant les Premières Nations, alors que le Parti libéral est à la recherche d’une majorité, avec une nouvelle élection fédérale qui approche , dit-il.

Le grand chef ajoute que cette entente fait courir des risques aux intérêts des Premières Nations.